Сотни россиян не могут покинуть Марокко из-за коронавируса

Рабат, 17 марта. Несколько сотен российских туристов не могут покинуть Марокко в связи с закрытием границ местными властями из-за угрозы распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19). Билеты, купленные многими путешественниками, были аннулированы, что сделало невозможным выезд тысяч иностранцев с территории североафриканского государства.

Стало известно, что в настоящее время посольство Российской Федерации в Марокко пытается уладить вопрос возвращения российских туристов на родину. Продолжается сбор информации о гражданах РФ, находящихся на отдыхе в этой африканской стране, которые вынуждены временно оставаться на территории королевства.

Кроме того, российские дипломаты просят соотечественников, оказавшихся заблокированными в Марокко, звонить в посольство России в Рабате, либо в Генеральное консульство в Касабланке. По последним данным, планируется эвакуация россиян на самолетах Royal Air Maroc, когда дипломатическое ведомство получит более точную информацию обо всех туристах из РФ, остающихся в этой стране.