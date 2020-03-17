Принц Гарри и Меган Маркл оказались заперты в Канаде из-за коронавируса

Оттава, 17 марта. Принц Гарри и Меган Маркл из-за пандемии коронавируса оказались заперты в Канаде после закрытия границ.

Как сообщает The Sun, Меган вернулась в Ванкувер чуть раньше, а Гарри задержался в Лондоне и прибыл позже, едва успев приехать домой до закрытия границ из-за COVID-19. В ближайшее время Гарри не сможет вернуться в Великобританию. По данным источников издания, он оказался крайне опечален тем фактом, что оказался заперт в Канаде, «теперь он еще больше изолирован от родных».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что иностранцы не смогут пересечь границу Канады из-за распространения COVID-19. Он призвал людей ограничить социальные контакты. Также в понедельник стало известно, что Евросоюз закрывает внешние границы на 30 дней.

«Это важный шаг, который мы предпринимаем в исключительных обстоятельствах», — заявил Трюдо журналистам за пределами своего дома, где он находится на карантине после того, как его жена Софи получила положительный результат на коронаврус.

Поскольку распространение вируса в Канаде ускоряется, премьер-министр призвал людей оставаться дома и ограничивать контакты с другими людьми. Число погибших в Канаде выросло до четырех в понедельник с одного в воскресенье. По словам медицинских работников, число зараженных возросло до 407 с 341.

Напомним, в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от королевских привилегий, жить как обычная пара и спокойно воспитывать сына. Они также подчеркнули, что не будут зависеть финансово от династии британских монархов, сообщал RT. Поступок супругов получил название «Мегзит» по аналогии с Брекситом (выход Британии из ЕС). Так как инициатива исходила именно от Маркл, в английском языке также появился глагол «смеганмарклить» (tomeghanmarkle), означающий «уйти от кого-то, кто тебя не ценит или не принимает».

Как передавала «Газета.ру» 12 марта, герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон расстроена по поводу отъезда герцогов Сассекских в Канаду, так как теперь «счастливое трио» — она, Уильям и Гарри — распадется. В то же время Меган Маркл расплакалась во время официального мероприятия, на котором они с супругом в последний раз присутствовали в статусе членов королевского семейства. Очевидцы обратили внимание, что американка очень переживает за мужа.