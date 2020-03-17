Первые в Европе испытания вакцины от коронавируса на животных начинаются в Италии

Мадрид, 17 марта. Первые в Европе испытания вакцины от коронавирусной инфекции 2019-nCoV на животных начинаются в Италии.

Компания Takis разработала вакцину. Министерство здравоохранения Италии дало разрешение на ее тестирование. Об этом сообщает агентство ANSA. Это первые испытания в Европе.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года. На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия. На территории государства, по последним данным, 27 710 человек инфицированы, 2 158 умерли, а 2 749 пошли на поправку.

Координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Нитзан ранее сообщил, что стоимость одного теста на коронавирус нового типа варьируется от 30 до 60 долларов в зависимости от страны.