Киевские банки скупают подорожавшую валюту, пока украинцы снимают деньги со счетов

В украинской столице царит валютный ажиотаж. Доллар уже несколько дней постоянно дорожает, спрос на него неуклонно растет, и во многих банках и обменных пунктах Киева остро не хватает наличной валюты. Корреспондент Федерального агентства новостей специально отправился в поход по киевским обменникам, ожидая увидеть огромные очереди и драки за право купить «зеленый», работу валютных «кидал» и прочие приметы ажиотажа.

В эти дни украинские финансовые СМИ пишут о процессах на валютном рынке в стиле сводок с поля боя: «Доллар не перестает дорожать на всех фронтах, все сильнее подогревая ажиотаж. Утро 17 марта началось на Межбанке с резкого роста его безналичного курса, затем котировки продолжили идти вверх» и т. д. По данным киевских СМИ, средняя цена продажи доллара в банках за день подскочила на 50-70 копеек, составляя 28-28,50 гривны за доллар. Максимальный ценник ставят некоторые обменники в самом центре города, а также частные финансовые компании — 29-29,5 гривны за доллар.

«Доллара тотально не хватает из-за отсутствия физических поставок банкноты на Украину — как правило, по причине проблем с авиасообщением после запуска карантина из-за коронавируса. В некоторых банках вкладчикам, у которых истекают сроки долларовых депозитов, предлагают получить свои вклады в евровалюте», — говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что всего за пять рабочих дней украинцы скупили 300 миллионов наличных долларов. При этом общий спрос на американскую валюту составил 2,1 миллиарда.

«Большая часть валюты была куплена украинскими компаниями. Им нужна валюта для оплаты по импортным контрактам и долговым обязательствам», — сказал он.

По словам финансиста, сегодня у НБУ «достаточно резервов для поддержания рынка», а главной причиной падения гривны стали «панические настроения, вызванные эпидемией коронавируса».

Корреспондент ФАН решил понаблюдать панику своими глазами, отправившись в поход по киевским пунктам обмена валюты. В первом из них, торговавшем долларом по 27,4 гривны, мне встретился только один человек — вежливый юноша студенческого вида. Он тихо приобрел 100 долларов на последние сбережения и ретировался.

«Много у вас валюты осталось по такому хорошему курсу?» — поинтересовался ФАН у девушки в окне.

«Да нет, не особенно — всего 300 долларов и 70 евро», — грустно ответила она. И добавила, что «сейчас ведь есть и те, кто почему-то сдает валюту, поэтому до конца дня как-нибудь продержимся».

После этого корреспондент ФАН пристроился в очередь у ВИП-отделения «Приват-банка», в которой стояло человек семь.

«А вы по предварительной записи?» — через некоторое время осведомился у ФАН охранник отделения.

«Нет, я просто хотел валюту купить», — признался я.

Стоявшие вокруг меня в очереди люди сочувственно заулыбались.

«Уважаемый, вам надо идти в обычный обменник. Здесь получают суммы от полутора тысяч долларов, и то — по предварительной записи. Вас здесь не обслужат», — сообщил солидный дядечка в костюме «с искрой».

Я уныло побрел дальше и тут же нарвался на отделение «Альфа-банка», который, согласно сообщениям накануне, должен был быть закрыт. Однако в филиал банка периодически заходили клиенты, двери почти не закрывались. Я зашел внутрь и увидел, что ажиотажа не наблюдается, но у банкомата внутри стоит небольшая очередь из трех-четырех человек — все они снимали средства со своих счетов.

Я поинтересовался у охранника, могу ли купить здесь валюту.

«Нет, купить здесь доллары у вас не получится, их продажа закрыта. Зато вы легко можете сдать здесь свою валюту. Если, конечно, таковая у вас имеется», — добавил он, с сомнением поглядев на меня.

После этого корреспондент ФАН посетил еще два обменника поблизости от центра, таблички на которых обещали продажу доллара по 27,8-28 гривен. В обоих пунктах мне сообщили, что наличные доллары закончились.

«Есть, правда, немного евро — порядка 150», — сообщила одна из кассирш.

«Спасибо, меня интересуют намного более крупные суммы», — незлобиво соврал я.

Возле отделения «Райффайзен-банка-Аваль», который предлагал «американца» за 28,3 гривны, стояла небольшая очередь. «Вот он — валютный ажиотаж!» — мелькнуло у меня в голове. Увы, при ближайшем рассмотрении это оказалась очередь опять же в банкомат, установленный прямо у входа в банк. Внутри «Райффайзена» тоже давки не было и в помине. Наоборот, когда я встал в очередь в кассу из двух человек, кассирша высоким казенным голосом заявила: «Во втором зале есть еще одна касса! Не стойте все ко мне, там вообще никого нет».

Последним пунктом моего посещения стал обмен валюты на улице Большой Васильковской, который, видимо, держали особо жадные коммерсанты. За доллар здесь просили «всего» 29,4 гривны. Помещение обменника было большим и совершенно пустым.

«А много у вас валюты на продажу?» — затянул я свою привычную песню.

Девушка в окошке с интересом посмотрела на меня ярко-синими глазами и сказала просто:

«Много не много, но на вас хватит. У меня в кассе 2990 долларов и почти 2000 евро. Сколько будете брать?»

«Мне нужно подсчитать свои аккредитивы», — проговорил я и тихо ретировался.

Опытным путем ФАН удалось установить, что того страшного ажиотажа, который рисуют киевские СМИ, на валютном рынке нет. По крайней мере, с очередями, потасовками и свернутыми втрое долларами «из-под полы». Тем не менее местные финансовые аналитики утверждают, что тихий, невидимый глазу ажиотаж вокруг валюты в Киеве все же наблюдается.

«На самом деле многие украинские банки сейчас в ярости из-за нехватки доллара. В то время как Нацбанк Украины фактически самоустранился от ситуации и только раздает «ценные указания». Например, он рекомендовал населению «покупать валюту онлайн», как будто у всех в стране есть такие навыки и возможности! — говорит директор департамента казначейства «Правэкс-Банка» Артем Красовский. — Вообще, есть ли физически в хранилище НБУ необходимое количество долларов, сегодня никто не знает. Но в Центробанке даже не заикаются о продаже наличного доллара, хотя потребность в нем сильно выросла. Общий объем только наличного спроса на сегодня превышает миллиард долларов! Это не только под продажи в кассах банков, но и для выдачи вкладчикам, среди которых потихоньку начинается паника. Ведь они не могут получить свои вклады в срок, а значит, банки по факту не выполняют свои обязательства перед ними. Если на Украину в ближайшее время не завезут доллары, то последствия могут быть непредсказуемыми».

По данным украинских СМИ, на банковском рынке обсуждают несколько вариантов доставки наличной иностранной валюты в страну. Например, в финансовой среде говорят, что Нацбанк уже начал переговоры с иностранными CIT-компаниями (небанковские коммерческие организации, развозящие валюту по миру под заказ). В некоторых банках звучат предложения «начать завозить доллары из Европы на КрАЗах собственных инкассаторских служб». Однако эти планы пока нереализуемы из-за закрытия границ между Украиной и ЕС.

Наконец, ходят слухи о том, что несколько крупнейших банков Украины намерены обратиться в офис президента с просьбой… предоставить «борт номер один», чтобы доставить несколько тонн долларовых банкнот президентским самолетом напрямую из США. Впрочем, все это пока лишь варианты выхода из нынешней патовой ситуации с долларами.