МИД организовал штаб для поддержки оставшихся из-за коронавируса за рубежом россиян

Москва, 17 марта. МИД России организовал координационный штаб для поддержки соотечественников, оставшихся за рубежом из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса нового типа. Об этом сообщается в заявлении министерства по итогам совещания, которое провел глава ведомства Сергей Лавров.

Отмечается, что руководить деятельностью штаба будет замглавы МИД Олег Сыромолотов.

«Подчеркнута необходимость принятия российскими дипломатическими представительствами исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов росгражданам, желающим вернуться на родину», — передает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, МИД настоятельно рекомендует россиянам вернуться на родину при наличии соответствующей возможности.

Граждан, оказавшихся в трудном положении, просят срочно обратиться в ближайшее консульство или посольство. Также сообщить о сложной ситуации можно в официальных аккаунтах МИД и российских загранучреждений в социальных сетях.