Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 17 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к исходу дня в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Боевые действия

В деревне Аль-Фатира в предгорьях Джебель аз-Завия отмечены боестолкновения, артиллерийские обстрелы и работа РСЗО. Источники боевиков утверждают, что к деревне переброшены подкрепления САА и воюющих на стороне правительственных сил ополченцев.

Террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции САА под Кафр-Набалем и Хазарином к западу от Маарет ан-Нумана из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подал в отставку возглавлявший протурецкую группировку «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения») Фаделла аль-Хаджи, который по совместительству занимал пост замначальника Генштаба «Сирийской национальной армии». Это связано с пересмотром турецкими кураторами эффективности действий протурецких группировок в ходе столкновений с правительственными силами в ходе операции «Заря в Идлибе», благодаря которой в 2020 году САА освободила более 150 населенных пунктов в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб.

Протесты на трассе М4

Террористы в Идлибе продолжают всячески саботировать инициативы по урегулированию ситуации. Сегодня боевики опубликовали видео с трассы М4, где угрожают туркам, обещают обезглавливать русских, освободить трассу М5 и «дойти до Дамаска».

The moderate and opposition are on the #M4 highway. Threaten the #Turks. They are waiting for the #Russians, promising to cut off their heads, return the #M5 and reach #Damascus. pic.twitter.com/2MPOJCfrpD — Jarrah Jalil (@JalilJarrah) March 17, 2020

Чуть позже в Сети появилось объяснение присутствию на мирных митингах женщин и детей наравне с боевиками. Сирийские источники опубликовали аудиозапись со словами Амина ас-Сатуфа, «ближника» лидера ХТШ Мухаммада аль-Джуляни, ответственного за распределение награбленной гуманитарной помощи. Клянясь именем Аллаха, Амин ас-Сатуф угрожает беженкам в лагере Аль-Арамиль, что оставит их без еды, если они не выйдут на протесты на трассу М4.

أمين السطوف مسؤول توزيع الإغاثة التابع لحكومة الجولاني يهدد بقطع الإغاثة عن مخيم الأرامل إذا ما خرجت النساء على إعتصام M4 pic.twitter.com/3at5042zbz — سامر النعساني (@3wAamlueBx6jNBh) March 17, 2020

Сама трасса М4 перекопана к западу от Найраба, проезд заблокирован. Как сообщает военкор Евгений Поддубный у себя в Telegram-канале, трасса М4 перекопана уже в десяти местах, а на ее протяжении действуют группы снайперов и боевиков с ПТУР.

Заевфратье

Сирийские правозащитники сообщают, что три активиста были арестованы 29 февраля боевиками курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) по обвинениям в финансировании «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) и сотрудничестве с турецкими разведслужбами. Один из задержанных, Джамаль аль-Мабрук, — координатор программы Госдепартамента США Furat Program.

The local activists Ahmed al-Hashloum, Jamal al-Mabrouk, and Nizar al-Oklah, were arbitrarily arrested by the SDF in February 2020 for unknown reasons. They were held in SDF headquarters in Raqqa and al-Tabqa. https://t.co/pB31nWTVUZ — Ruslan Trad (@ruslantrad) March 17, 2020

Канал D24 сообщает, что «спящая ячейка» ИГ на востоке провинции Дейр эз-Зор сожгла мужчину, которого обвинили в сотрудничестве с коалицией США и SDF.

Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», курдские СМИ, ссылаясь на египетские источники, утверждают, что Египет оказывает SDF крупную военную помощь, чтобы помочь им в борьбе с Турцией. Сообщается, что Египет предоставил SDF дипломатический офис в Каире и телевизионную станцию.

Северная Сирия

Протурецкие боевики из фракций «Сирийской национальной армии» продолжают забастовку и митинги в связи с задержкой зарплаты и отсутствием социальных льгот (и турецкого гражданства).

Groups of Turkish-backed factions continue their strike in Tal Abyad city because of the delay in paying their salaries and lack of leave entitlements. pic.twitter.com/YP7hw5LM01 — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 17, 2020

Протесты проходят как под Телль Абьядом, так и под Рас эль-Айном — по всей территории, занятой в ходе операции «Источник мира».

Groups of Turkish-backed factions continue their strike in Sarekane city NE Syriabecause of the delay in paying their salaries and lack of leave entitlements. pic.twitter.com/ddDGRFJ9A6 — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 17, 2020

Центральная и Южная Сирия

Сирийская обсерватория по правам человека с упорством, достойным лучшего применения, утверждает, что Иран завербовал в свои ряды порядка девяти тысяч сирийцев на юго-востоке страны. По мнению источников СОПЧ, Иран таким образом распространяет шиизм и свою доктрину. Новобранцев обучают на востоке провинции Деръа на вулканическом плато Аль-Ладжат.

Гуманитарная обстановка и восстановление

Санкции

Министерство финансов США наложило санкции на министра обороны Сирии Али Абделлу Айюба.

Восстановление

В Дейр-эз-Зоре полным ходом идет восстановление футбольного стадиона, где два с половиной года назад взорвался склад с боеприпасами.

The Municipal stadium in the city of Deir Ezzor is now being rehabilitated - including the spectator area and seatings, the locker rooms and the grass field.



Once rehabilitated, it will return to be an arena of competition for the local football teams. pic.twitter.com/liJzWEqWMG — Rebuilding Syria (@SyriaRebuilt) March 17, 2020

Министерство транспорта Сирии объявило о начале регулярных рейсов Дамаск — Каир и Дамаск — Шарджа.

The Ministry of Transport has announced the start of regular flights between #Damascus and Cairo in addition to the flights between Damascus and Sharjah which were announced yesterday.#Syria pic.twitter.com/p6IIEBeSjh — Syrian Eye (@eye_syrian) March 17, 2020

В промзоне Адра была удвоена норма по производству стерилизационных материалов и масок для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Adra industrial factories has doubled the production of sterilization materials and masks to prevent the spread of #Coronavirus in #Syria.#CoronavirusOutbreak #COVID2019 pic.twitter.com/KwVemaxeQc — Syrian Eye (@eye_syrian) March 17, 2020

Коронавирус

На северо-востоке Сирии проводится кампания по информированию населения о коронавирусе, а также дезинфекция мест массовых собраний.

Self-administration authorities in NE Syria taking urgent precautionary measures to prevent a possible spread of coronavirus in the region. Border crossings, schools are closed as well as gatherings are banned. Many health posts were established in the cities. pic.twitter.com/IPkrPOO10N — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 17, 2020

В Дамаске прекращены все спортивные мероприятия, закрыты интернет-кофейни, кинотеатры, театры, клубы. Граждан просят информировать о нарушении.

Весенний призыв в Сирии перенесен на месяц: с 22 марта на 22 апреля.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.