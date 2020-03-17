Эксперт предложил провести учения на Балтике, чтобы обезопасить «Академика Черского»

Москва, 17 марта. В ситуации нынешних «энергетических войн» желательно обеспечить военное сопровождение судна-трубоукладчика «Академик Черский». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Неизвестно, на что могут пойти наши «заокеанские партнеры», чтобы сорвать строительство «Северного потока — 2». На судно могут «неожиданно» напасть морские пираты или прямо в море вдруг произойдет серьезная поломка», — предположил собеседник ФАН.

Напомним, на сегодняшний день трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ООО «Газпром флот», единственное судно, которое сможет достроить «Северный поток — 2». Поскольку швейцарская компания Allseas, испугавшись американских санкций, отозвала свои суда, строившие этот газопровод по дну Балтийского моря.

В феврале «Академик Черский» покинул порт Находка на Дальнем Востоке и отправился через Тихий и Индийский океан к Балтийскому морю.

«Почему-то не был выбран более короткий Северный морской путь. Видимо решили, что это судно не приспособлено к плаванию в арктических широтах. По приблизительным расчетам оно должно прибыть на Балтику в апреле. Тогда-то, по всей видимости, и продолжится строительство «Северного потока — 2», — рассказал Александр Фролов.

По его словам, просачивалась информация, что в Индийском океане наш трубоукладчик сопровождал военный корабль «Ярослав Мудрый».

Было бы хорошо, если бы это оказалось правдой. Однако не на всех участках следования «Академика Черского» возможно сопровождение военными судами, отметил эксперт.

«В любом случае, когда незаменимое судно дойдет до Балтийского моря, я бы не возражал, что в это время начались ненавязчивые военно-морские учения на Балтике. Пусть российские корабли напомнят своим видом и меткой стрельбой по мишеням, что наше судно-трубоукладчик есть кому защищать», — резюмировал собеседник ФАН.

17 марта, по данным портала Myshiptracking, судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило курс с египетского города Суэц на порт Мапуту в Мозамбике.

В феврале судно отправилось в сторону Сингапура, куда оно должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Сейчас «Академик Черский» находится на севере Мадагаскара. В порт Мапуту он должен прийти 23 марта.