Астрономы заявили о беспрецедентной активности черной дыры в центре Галактики

Москва, 17 марта. Астрономы заявили об усилении активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Ученым удалось установить, что интенсивность ярких рентгеновских вспышек, которые испускает радиоисточник Стрелец А* (Sgr A*), увеличилась в три раза с 31 августа 2014 года. Исследователи изначально зафиксировали 107 вспышек, которые произошли с 1999 по 2015 год. Для этого они использовали космические телескопы Chandra, XMM-Newton и Swift. В период с 2016 по 2018 год обнаружили еще 14 вспышек.

Примечательно, что с 2014 года интенсивность самых ярких вспышек возросла, а у самых слабых — наоборот, упала. По крайней мере, так думали ученые.

Анализ, который провели астрономы, показал, что на самом деле интенсивность слабых вспышек не падала, а оставалась стабильной в течение всего периода наблюдения. Ученые, кроме того, наблюдали Sgr A* в инфракрасной области, после чего подтвердили, что в 2019 году произошли четыре яркие вспышки.

Это, по их словам, указывает на беспрецедентную активность черной дыры в центре Галактики. Пока остается неизвестным, что на самом деле стало причиной такого явления.

Ранее ученые обнаружили в Солнечной системе «огромный астероид» диаметром два километра, который направляется к Земле. Объекту дали кодовое название (52768) 1998 OR2. Некоторые издания заявили о потенциальной опасности астероида, а также отметили, что по размерам он сопоставим с «небольшой горой».

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заверил, что астероид, который пролетит мимо Земли 29 апреля, не представляет никакой опасности.