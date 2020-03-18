Киберцензура, коронавирус, деменция Байдена. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Как туалетная бумага спасет от эпидемии, кто повально распространяет по Сети фейки про коронавирус, почему Дональд Трамп не маразматик, а у Джо Байдена деменция? Об этом и многом другом Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

Дно цензуры

Немного «дна» (или что там еще рифмуется) в мою коллекцию о бесчинствах западных социальных сетей у нас: Facebook заблокировал конкурс, посвященный подвигу 6-й роты псковских десантников. Да, информация о Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», посвященном двадцатилетию подвига псковских десантников на платформе имени Марка Цукерберга — под запретом! Об этом моим знакомым журналистам сообщил один из организаторов конкурса, член Союза писателей России Андрей Бениаминов:

«После того, как я вывесил информацию о конкурсе на своей странице и в нескольких литературных группах, Facebook буквально через пару часов заблокировал ее, безо всяких оснований объявив недостоверной», — сообщил Андрей.

Кроме того, блокировке подвергся литературно-исторический проект псковского регионального отделения Союза писателей России «Чтобы помнили», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Блокируется любая ссылка на адрес сайта нашей писательской организации «Псковский литературный портал», — рассказал Бениаминов.

Фейки и коронавирус

Смотрю на ажиотаж вокруг (в основном, в магазинах и Сети) и начинает казаться: все так долго ждали апокалипсиса, что теперь радуются, не ошиблись, мол.

Как бы объяснить всем (и у нас, и в Европе), кто занимает в 6 утра очереди в супермаркеты (за туалетной бумагой), что риск заражения паникеров, бегущих в толпе затовариваться в большие магазины, куда выше, чем у тех, кто ходит в магазин только по необходимости, и когда там нет толп?

Из-за глобальной истерики рекламодатели убирают ролики, в которых люди обнимаются и здороваются за руки. KFC приостановили рекламу со слоганом «Вкусно — пальчики оближешь». Да, потому что это противоречит рекомендациям врачей на фоне распространения вируса. Крупнейшие голливудские студии приостанавливают работу из-за коронавируса. В их числе Netflix, Disney, Paramount Pictures, Universal и Warner Bros.

При этом некоторые неглупые люди под шумок решают свои серьезные задачи.

Так, правительство Норвегии приняло решение выслать из страны всех иностранцев, не имеющих вида на жительство. Согласитесь, идеальная схема борьбы с миграцией в Европе. Если поддержат остальные — может получиться задорно. И Эрдоган больше шантажировать ЕС не сможет.

Америка закрывается

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными, глава вашингтонской администрации здоров. Это следует из сообщения его лечащего врача Шона Конли, которое распространила в субботу 14 марта пресс-служба Белого дома. Граждане Соединенных Штатов, проживающие или отдыхавшие в ЕС, массово возвращаются на родину после объявления Трампом о закрытии авиасообщения с Европой. Прибывающие пассажиры из Европы столкнулись с очередями продолжительностью до шести часов в аэропортах по всей стране — от Бостона до Чикаго, от Атланты до Далласа.

Очереди занимают гораздо больше времени, чем обычно из-за «расширенной проверки на COVID-19». Пассажиров не тестируют на коронавирус и не измеряют их температуру. Также сообщается, что им не предлагают дезинфицирующие средства для рук, перчатки или маски.

Выборы в США: деменция Джо Байдена

Статья, в которой обсуждалась возможная деменция у кандидата президентской гонки от Демократической партии Джо Байдена, была удалена с сайта журнала Forbes. В 2018 году, как напоминает Бауэр, президент Трамп успешно прошел Монреальский оценочный тест умственных способностей, который используют для выявления деменции. Бауэр считает, что наличие или отсутствие болезни не может серьезно повлиять на мнение избирателей, многие из которых «просто считают, что Байден занимает место умеренного демократа, и готовы голосовать, даже зная, что его возраст создает достаточную вероятность того, что он не закончит свой срок».

В четверг на странице Forbes, где была опубликована статья, было написано: «Эта страница больше не активна. Сожалеем о неудобствах». Причин удаления статьи не приводится. В начале марта Байден случайно перепутал сестру со своей супругой.

Китай запер в домах 60 миллионов человек, а также поместил в карантин и ввел ограничения на поездки для еще сотен миллионов, грубо поправ права и свободы людей.

Италия закрыла на карантин Милан, Венецию и многие северные районы, рискуя собственной экономикой для спасения Европы от коронавируса.

Глава министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар посмеялся над американцами, скупающими туалетную бумагу в огромном количестве.

«Вы получили какие-то рекомендации? Туалетная бумага эффективна в борьбе с коронавирусом?» — пошутил министр во время пресс-конференции в Белом доме.

Он посоветовал чаще мыть руки и держаться подальше от людей с симптомами вирусной инфекции.