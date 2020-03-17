Звезда сериала «Крутой Уокер» Стюарт Уитман скончался в США

Лос-Анджелес, 17 марта. Американский актер Стюарт Уитман скончался на 92 году жизни в Калифорнии. По данным портала TMZ, в последние годы Уитман страдал от рака кожи. Недавно актер был госпитализирован из-за осложнений, вызванных заболеванием.

«Старый Голливуд потерял еще одну из своих настоящих звезд. Стюарт Уитмен был известен своими ролями и обаянием. Мы гордились им благодаря его работе на телевидении, ролям в кино и номинации на «Оскар», — прокомментировал случившееся сын актера Джастин.

На счету Уитмена более 150 ролей в фильмах и сериалах. Уитман получил широкую известность благодаря фильмам «Воздушные приключения», «Самый длинный день», «Крутой Уокер», «Рыцарь дорог» и «Рапсодия». В 1962 году Уитман был номинирован на «Оскар».