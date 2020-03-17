Путин рассказал, когда появится портативный экспресс-тест на коронавирус

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус начнется в апреле. Тест разработан совместно с японскими специалистами.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов», ― сообщил глава государства на совещании с кабинетом министров.

Путин отметил, что это будет первый в мире портативный экспресс-тест на коронавирус. Российский лидер также отметил, что благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса. Глава государства подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в целом находится под контролем.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства отметила, что число россиян, заразившихся новым типом коронавируса, достигло 114 человек. По ее словам, российское правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем, которые позволяют выяснить инфекцию в организме.

Голикова добавила, что в ближайших планах Минздрава — создание центров тестирования в больницах во всех регионах страны. К тому же к тестированию на SARS-CoV-2 подключатся и частные клиники — об этом заявила, в частности, компания «Инвитро».

Разработчиком российских тестовых систем по диагностике вируса SARS-CoV-2 является научный центр «Вектор» (ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»). ВОЗ одобрила два варианта экспресс-теста на вирус разработки «Вектора», которые теперь и используются подразделениями Роспотребнадзора и Минздрава. Кроме того, ульяновская компания «ТестГен» разработала прототип тест-системы для диагностики коронавируса, получить результаты анализов можно будет в течение двух часов.