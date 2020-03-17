Москва, 17 марта. Российский писатель, поэт, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

В последние годы Лимонов боролся с онкологическим заболеванием. 15 марта писатель был экстренно госпитализирован с кровотечением в одну из столичных клиник. Медики двое суток пытались нормализовать состояние Лимонова. 17 марта писателю сделали две операции, однако его организм не перенес нагрузки.

Эдуард Лимонов является автором романов «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время». В 2009 году он планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России 2012 года, однако Центризбирком РФ отказал Лимонову в регистрации.