Последствия эпидемии коронавируса в США: обвал на бирже, карантин и транспортный паралич

Массовая истерия в США, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, нарастает и с каждым днем приобретает масштабы куда более пугающие, чем сама угроза коронавируса, серьезно раздутая западными СМИ. За последнюю неделю американские биржевые индексы S&P и Dow Jones рухнули на рекордные, невиданные с времен Великой Депрессии показатели. Почти весь экономический рост, который произошел во время президентства Дональда Трампа, сошел на нет всего за несколько дней, как будто его и не было.

Для сдерживания эпидемии правительство США пошло на беспрецедентные меры, которые, по словам главы Белого дома, никогда в истории страны не использовались. Президент США призвал американцев не собираться группами более 10 человек, потребовал закрыть все общественные заведения и заявил, что ограничения, вызванные коронавирусом, могут продлиться вплоть до июля или августа 2020-го года.

На всей американской территории введено чрезвычайное положение. Закрыты школы, бары, национальные музеи, рестораны и кафе. Всегда оживленные улицы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса обезлюдели. Администрация Калифорнии обратилась к 7-миллионному населению района бухты Сан-Франциско с призывом сидеть дома из-за стремительного роста эпидемии. Аналогичные меры предлагается предпринять в других крупных городах. Отменены международные авиарейсы. Рассматривается вопрос, который ранее казался немыслимым — об отмене внутреннего авиасообщения.

На этом фоне людей охватывает дикая паника и покупательская мания. Американцы скупают антисептики, туалетную бумагу и продукты первой необходимости. Два предприимчивых брата из маленького городка Хиксон в штате Теннесси выкупили 17 700 антибактериальных гелей для рук за 1 доллар каждый и стали перепродавать землякам по цене, в 70 раз превышающей закупочную.

По всей стране в супермаркетах вспыхивают драки по причине покупательской жадности и острой нехватки товаров на всех желающих. Повышенном спросом стали пользоваться алкоголь, винтовки, пистолеты и патроны. При этом за огнестрельным оружием выстраиваются очереди практически во всех штатах, даже там, где действуют жесткие антиоружейные ограничения. По сравнению с прошлым годом продажи «огнестрела» подпрыгнули в среднем на 36%. Некоторые оружейные сети рапортуют о скачке продаж на более чем 300%.

Благодаря занятости всех СМИ проблемой коронавируса, практически незамеченным прошел инцидент со стрельбой на автозаправке в Миссури, где погибли 5 человек, и покушение на жизнь судьи в Миссисипи.

Эти инциденты — первые предвестники будущего серьезного гражданского конфликта в США, который становится все более неизбежным из-за грядущего кризиса, снижения уровня жизни и резкого роста безработицы.

Политические последствия

Эффект от коронавируса самым прямым образом сказался и на внутренней политической жизни США. Отменены и перенесены на более поздний срок демократические праймериз в штатах Огайо, Луизиана, Джорджия, Кентукки, чего ранее никогда не случалось. Минздрав США фактически запретил кандидатам на президентский пост Берни Сандерсу, Джо Байдену и Дональду Трампу проводить митинги и встречи с избирателями, поскольку это ставит под угрозу жизни и здоровье людей. Встал вопрос о переносе президентских выборов, однако пока никаких решений по этому поводу не принято. Политическая паника в США набирает обороты, и, очевидно, что ее пик еще не пройден.

Медицинские последствия

Довольно печальные последствия от коронавируса рисуют американские медики. Учитывая, что медицина в США — платная, госпитализация пациентов с коронавирусом также будет проводиться за счет граждан, а не государства. При том, что в Соединенных Штатах ставка делается на амбулаторное лечение больных, а не на госпитализацию, эксперты в области здравоохранения прогнозируют нехватку койкомест, медикаментов и игнорирование гражданами симптомов болезни из-за желания сэкономить на медицинском обслуживании. На сегодняшний момент статистика заболеваемости коронавирусом в США еще не перешла психологический рубеж, но стремительно растет: количество инфицированных — 4 534 человека, умерших — 89.