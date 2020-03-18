Колташов объяснил, почему США боятся удара по сланцевым компаниям в нефтяной войне с РФ

Американское издание The American Conservative в своей статье назвало главную цель России в нефтяной войне с Саудовской Аравией – обрушение рынка сланцевой нефти в США. Однако экономист Василий Колташов объяснил, что ударить по нефтяным компаниям США может не Россия, а обрушение мировых цен на нефть из-за коронавируса.

В материале американского издания рассказывается, что Россия «устала терпеть» рост добычи сланцевой нефти в США на фоне того, как сама вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.

«Россия готовилась к возможности нефтяной войны со Штатами. И когда американские производители сланцевой нефти столкнулись с проблемами, Россия решила, что пришло время нанести ответный удар. Цель Москвы проста: заставить американских производителей сланцевой нефти «разделить боль». <…> И эта цель уже достигнута», — утверждается в статье.

Помимо этого, причинами участия России в нефтяной войне стало постоянное введение новых американских санкций, а также разочарование в политике Дональда Трампа по отношению к Москве, полагают авторы издания.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов признался, что рано делать выводы о существовании нефтяной войны.

«О ней можно говорить, как о нефтяной войне, в формате новой волны кризиса. В этой ситуации позицией российских компаний было не сокращать добычу, тогда как американцы никогда этого не сделают для того, чтобы сдержать цены. Сейчас можно заставить американцев (американские сланцевые компании. — Прим. ФАН) заплатить за кризис вместе со всеми остальными», — сказал Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Нынешние цены на нефть — ниже 30 долларов за баррель — непереносимы для «сланцевиков», и они страдают больше всех, уверен экономист.

«Они будут просто выбиваться с рынка. Американские сланцевики это как «Ванька-встанька». Они, вроде, валятся, мелкие разоряются, все встает, но потом цены подрастают, и они входят в игру. В этом смысле они как долговременный фактор – неубиваемые. При высоких ценах на нефть они опять будут пролезать на рынки и конкурировать. Но потом, если цены на нефть упадут, они лягут», — рассказал он.

Стоит отметить, что нынешняя мировая экономическая нестабильность не является кризисом, это лишь последствие коронавируса, говорит собеседник ФАН.

«В связи с этим я бы приготовился к затяжным низким ценам на нефть», — отметил Колташов.

Недавно стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 20 января 2016 года упала ниже 29 долларов. Одной из причин продолжения падения цен на нефть аналитики называют решение Саудовской Аравии увеличить нефтяной экспорт.