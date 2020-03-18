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Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

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Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

Турция продолжает оказывать активную военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, чем нарушает оружейное эмбарго ООН, введенное в 2011 году. Анкара переправляет вооружение, боеприпасы и боевую технику по контрабандным маршрутам, гражданскими и военными судами по морю и транспортными самолетами по воздуху. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

Военное сотрудничество Турции и ПНС

Турецкие власти утвердили соглашение о военном сотрудничестве с «правительством» Файеза Сарраджа в Триполи в конце декабря минувшего года. Меморандум предполагал взаимодействие в военной сфере, а также взаимопонимание касательно морского разграничения в регионе, что вызвало бурю негодования со стороны Греции и Египта, территориальные интересы которых грубо нарушаются этим самопровозглашенным разграничением. Греция и Египет первыми осудили сомнительный союз Турции и ПНС Ливии, назвав его противозаконным и, вследствие этого, недействительным.

Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

Вопреки эмбарго ООН

Турция, продолжая контрабандный ввоз оружия и техники на территорию североафриканского государства, грубейшим образом нарушает эмбарго Организации Объединенных Наций. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ради собственных амбиций и геополитических интересов в Северной Африке и Средиземноморье активно снабжает незаконные террористические бандформирования, оккупировавшие ливийскую столицу Триполи, всем необходимым для продолжения кровопролития в Ливии и эскалации напряженности.

Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

Турецкие БПЛА в Триполи

Стоит отметить, что зачастую в руки боевиков и джихадистов оккупационного триполитанского режима попадает самое новое турецкое и зарубежное вооружение. Однако управляют ударными оперативно-тактическими беспилотными летательными аппаратами, такими как Bayraktar TB2, исключительно турки, находящиеся в Ливии. Эти современные дроны, произведенные компанией Baykar Makina, несут реальную угрозу, прежде всего, для мирных жителей Триполи, поскольку, атакуя позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара на окраинах ливийской столицы, обстреливают и окружающие их жилые кварталы.

Впрочем, новейшие БПЛА Анкары зачастую без труда сбиваются силами противовоздушной обороны ЛНА. Так, в начале марта этого года официальный представитель ливийской армии, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари сообщал об уничтожении сразу шести турецких беспилотников за один день.

В январе 2020 года партия турецкого контрабандного вооружения, среди которого был беспилотник, была изъята Министерством внутренних дел Туниса в городе Бени Хедаш. В этом же тунисском населенном пункте в ночь на 5 января была задержана еще одна партия оружия, предназначенного для боевиков ПНС Ливии, она включала несколько десятков единиц штурмовых винтовок, которые пытались провезти автомобильным транспортом.

Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

Контрабандная бронетехника и РСЗО ПНС

Тем не менее, наибольшую угрозу для ливийского населения представляет тяжелое вооружение и бронированная техника, привезенная Анкарой в Ливию. Турецкие крупнокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga, китайские Type-63, самоходные артиллерийские установки (САУ) T-155 Firtina, танки Leopard 1T, стоящие на вооружении ВС Турции, в руках террористов ПНС, регулярно устраивающих провокации, становятся причиной гибели десятков невинных людей.

В конце февраля жители Триполи сфотографировали скрытное перемещение турецкой САУ T-155 Firtina по улицам города. Эта артиллерийская установка является самой дальнобойной в вооруженных силах Турции. А РСЗО Kasirga — это настоящая машина смерти, стреляющая 150-килограмовыми кассетными осколочно-фугасными реактивными боеприпасами, включающими 26 тысяч стальных поражающих элементов. Передача Анкарой таких мощных вооружений джихадистам ПНС — настоящее безумие, так как они фактически представляют собой оружие массового поражения.

Турецкие ЗРК и бронеавтомобили в Ливии

Не жалеет Эрдоган для своего «партнера» и самых новых турецких бронемашин BMC Vuran и Kirpi II, которые десятками привозятся в морские порты Триполи и Мисураты, а также зенитных ракетных комплексов Oerlicon и Skyguard-Sparrow, производимых швейцарской компанией «Эрликон».

Многие из поставленных Турцией бронемашин в итоге были уничтожены военнослужащими ливийской армии или захвачены ими в качестве боевых трофеев. Кроме того, ЛНА неоднократно ликвидировала радары малой и средней дальности Kalkan, созданные турецкой корпорацией Aselsan и привезенные в Ливию в качестве «военной помощи» ПНС.

Анкара корректирует контрабандные маршруты при помощи самолета-разведчика

Для того, чтобы скрыть от международного сообщества факты контрабанды оружия и техники на территорию Ливии, Турция задействовала разведывательный самолет ATR 72, который отслеживает передвижение европейских наблюдательных кораблей в Средиземном море. За счет этого турецкие власти постоянно производят корректировку путей следования своих судов, перевозящих смертоносные грузы на Африканский континент.

Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

За счет постоянных изменений контрабандных маршрутов Анкаре удавалось долгое время в обход запрета ООН переправлять по морю оружие, боеприпасы и технику для террористических группировок, захвативших Триполи и его окрестности. Именно за счет помощи Турции, которая также перебрасывает в Ливию сирийских джихадистов-наемников, ПНС по-прежнему существует, несмотря на то, что более 90% территории североафриканской страны было освобождено от бандитов силами ЛНА.

Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

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