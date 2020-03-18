Турция несет смерть на ливийскую землю, поставляя оружие террористам ПНС

Турция продолжает оказывать активную военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, чем нарушает оружейное эмбарго ООН, введенное в 2011 году. Анкара переправляет вооружение, боеприпасы и боевую технику по контрабандным маршрутам, гражданскими и военными судами по морю и транспортными самолетами по воздуху. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

Военное сотрудничество Турции и ПНС

Турецкие власти утвердили соглашение о военном сотрудничестве с «правительством» Файеза Сарраджа в Триполи в конце декабря минувшего года. Меморандум предполагал взаимодействие в военной сфере, а также взаимопонимание касательно морского разграничения в регионе, что вызвало бурю негодования со стороны Греции и Египта, территориальные интересы которых грубо нарушаются этим самопровозглашенным разграничением. Греция и Египет первыми осудили сомнительный союз Турции и ПНС Ливии, назвав его противозаконным и, вследствие этого, недействительным.

Вопреки эмбарго ООН

Турция, продолжая контрабандный ввоз оружия и техники на территорию североафриканского государства, грубейшим образом нарушает эмбарго Организации Объединенных Наций. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ради собственных амбиций и геополитических интересов в Северной Африке и Средиземноморье активно снабжает незаконные террористические бандформирования, оккупировавшие ливийскую столицу Триполи, всем необходимым для продолжения кровопролития в Ливии и эскалации напряженности.

Турецкие БПЛА в Триполи

Стоит отметить, что зачастую в руки боевиков и джихадистов оккупационного триполитанского режима попадает самое новое турецкое и зарубежное вооружение. Однако управляют ударными оперативно-тактическими беспилотными летательными аппаратами, такими как Bayraktar TB2, исключительно турки, находящиеся в Ливии. Эти современные дроны, произведенные компанией Baykar Makina, несут реальную угрозу, прежде всего, для мирных жителей Триполи, поскольку, атакуя позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара на окраинах ливийской столицы, обстреливают и окружающие их жилые кварталы.

Впрочем, новейшие БПЛА Анкары зачастую без труда сбиваются силами противовоздушной обороны ЛНА. Так, в начале марта этого года официальный представитель ливийской армии, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари сообщал об уничтожении сразу шести турецких беспилотников за один день.

Video showing the second Turkish UAV drone shot down by the Libyan Army south of Tripoli. #Libya pic.twitter.com/FL9otyzRzu — Libya Review (@LibyaReview) February 26, 2020

В январе 2020 года партия турецкого контрабандного вооружения, среди которого был беспилотник, была изъята Министерством внутренних дел Туниса в городе Бени Хедаш. В этом же тунисском населенном пункте в ночь на 5 января была задержана еще одна партия оружия, предназначенного для боевиков ПНС Ливии, она включала несколько десятков единиц штурмовых винтовок, которые пытались провезти автомобильным транспортом.

Контрабандная бронетехника и РСЗО ПНС

Тем не менее, наибольшую угрозу для ливийского населения представляет тяжелое вооружение и бронированная техника, привезенная Анкарой в Ливию. Турецкие крупнокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga, китайские Type-63, самоходные артиллерийские установки (САУ) T-155 Firtina, танки Leopard 1T, стоящие на вооружении ВС Турции, в руках террористов ПНС, регулярно устраивающих провокации, становятся причиной гибели десятков невинных людей.

В конце февраля жители Триполи сфотографировали скрытное перемещение турецкой САУ T-155 Firtina по улицам города. Эта артиллерийская установка является самой дальнобойной в вооруженных силах Турции. А РСЗО Kasirga — это настоящая машина смерти, стреляющая 150-килограмовыми кассетными осколочно-фугасными реактивными боеприпасами, включающими 26 тысяч стальных поражающих элементов. Передача Анкарой таких мощных вооружений джихадистам ПНС — настоящее безумие, так как они фактически представляют собой оружие массового поражения.

Турецкие ЗРК и бронеавтомобили в Ливии

Не жалеет Эрдоган для своего «партнера» и самых новых турецких бронемашин BMC Vuran и Kirpi II, которые десятками привозятся в морские порты Триполи и Мисураты, а также зенитных ракетных комплексов Oerlicon и Skyguard-Sparrow, производимых швейцарской компанией «Эрликон».

Многие из поставленных Турцией бронемашин в итоге были уничтожены военнослужащими ливийской армии или захвачены ими в качестве боевых трофеев. Кроме того, ЛНА неоднократно ликвидировала радары малой и средней дальности Kalkan, созданные турецкой корпорацией Aselsan и привезенные в Ливию в качестве «военной помощи» ПНС.

Анкара корректирует контрабандные маршруты при помощи самолета-разведчика

Для того, чтобы скрыть от международного сообщества факты контрабанды оружия и техники на территорию Ливии, Турция задействовала разведывательный самолет ATR 72, который отслеживает передвижение европейских наблюдательных кораблей в Средиземном море. За счет этого турецкие власти постоянно производят корректировку путей следования своих судов, перевозящих смертоносные грузы на Африканский континент.

За счет постоянных изменений контрабандных маршрутов Анкаре удавалось долгое время в обход запрета ООН переправлять по морю оружие, боеприпасы и технику для террористических группировок, захвативших Триполи и его окрестности. Именно за счет помощи Турции, которая также перебрасывает в Ливию сирийских джихадистов-наемников, ПНС по-прежнему существует, несмотря на то, что более 90% территории североафриканской страны было освобождено от бандитов силами ЛНА.