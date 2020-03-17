Береговой ракетный комплекс «Бал» впервые покажут на параде Победы в Москве

Москва, 17 марта. Российский береговой ракетный комплекс «Бал» впервые примет участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Механизированная колонна, состоящая из самоходных пусковых установок, транспортно-перегрузочных машин, а также командных пунктов управления и связи ракетного комплекса «Бал» проедет по Красной площади в Москве 9 мая.

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в параде Победы примут участие 225 единиц вооружения и военной техники. При этом в ходе парада будут впервые представлены 24 новейших образца боевой техники.