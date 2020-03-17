ФИФА перенесла клубный чемпионат мира по футболу из-за коронавируса

Цюрих, 17 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) решила перенести клубный чемпионат мира из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Мир сталкивается с беспрецедентной проблемой в области здравоохранения. Совершенно очевидно, что необходимы глобальные и коллективные ответные меры», — подчеркнул Джанни Инфантино, слова которого передает пресс-служба.

Турнир планировали провести с 17 июня по 4 июля 2021 года на территории Китая. Пока новые даты чемпионата не определены.

Ранее стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соревнование должно было начаться 12 июня и завершиться 12 июля этого года. Планировалось, что матчи примут 12 городов Европы, в том числе Санкт-Петербург.

Коронавирус нового типа впервые зафиксировали в конце прошлого года в Китае, заболевание затем быстро распространилось по миру и охватило уже более ста стран. По последним данным, всего в мире более 182 тысяч зараженных новым типом коронавируса, свыше 7 тысяч человек скончались, вылечить удалось 78 тысяч заболевших.