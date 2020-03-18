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Безпалько рассказал, как Россия оберегает Белоруссию от госпереворота

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Безпалько рассказал, как Россия оберегает Белоруссию от госпереворота

Россия на переговорах об интеграции предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов. Политолог Богдан Безпалько уверен, что эти органы не повлияли бы на суверенитет Белоруссии.

В ходе переговоров по интеграции Россия выступила за создание суда Союзного государства, единой счетной палаты, таможенного, налогового и антимонопольного органа. При этом предлагалось объединить регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства и связи. Также упоминалось создание единой валюты. Согласно документу, предполагается разработка совместной стратегии Москвы и Минска в сфере обороны и общей базы данных правоохранительных органов.

Предложения Москвы в рамках диалога об интеграции с Белоруссией прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Было предложение по развитию и реализации Союзного договора 1999 года. Если его внимательно почитать, то все эти наднациональные органы предполагаются к созданию в рамках этого подписанного обеими сторонами договора. Эти органы не являются инструментом по поглощению Белоруссии. Россия и Белоруссия как субъекты сохраняются, но при этом появляется третий субъект — Союзное государство, которое должно обладать каким-то органами [управления]. Пока что у него нет никаких органов», — пояснил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Безпалько рассказал, как Россия оберегает Белоруссию от госпереворота

В случае, если бы предполагалось утверждение главы, формирование парламента и принятие Конституции Союзного государства, то, естественно, оба государства делегировали бы часть своего суверенитета новому образованию, говорит эксперт.

«Но в любом случае суверенитет Белоруссии обеспечивается не ее вооруженными силами, а Российской Федерацией, которая объявила, что любое вмешательство в дела Белоруссии будет рассматривать как вмешательство в собственные внутренние дела. Если бы не подобного рода предупреждения, то в Белоруссии произошел бы госпереворот или цветная революция», — заявил политолог.

Кроме того, Безпалько рассказал, почему президент Белоруссии приостановил планы Москвы по интеграции обоих государств.

«Для [президента Белоруссии Александра] Лукашенко интеграция означает возможность получения гигантских материальных ресурсов со стороны России при полном отсутствии движения навстречу. Он хотел бы сохранить такой вариант, и поэтому выступил против создания наднациональных органов. Тогда пришлось бы урегулировать проблемы в рамках реального Союзного государства, а также унифицировать налоговую политику, бороться с контрабандой и санкционкой», — сказал эксперт.

Безпалько рассказал, как Россия оберегает Белоруссию от госпереворота

Напомним, первые шаги по созданию Союзного государства Москва и Минск предприняли 8 декабря 1999 года, когда была принята программа по реализации положений общего для двух стран документа. К осени 2019 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение сосредоточиться на обсуждении 30 «карт», принять их пакетом, а позднее, возможно, вернуться к проработке 31-й «карты».

В феврале замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после окончания российско-белорусских переговоров в Сочи заявил, что консультации по интеграции будут продолжаться.

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