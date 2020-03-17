Гаспарян заявил, что КПРФ нарушила закон, проведя митинг во время эпидемии коронавируса

Москва, 17 марта. Публицист и политолог Армен Гаспарян заявил, что отделение партии КПРФ на Камчатке нарушило федеральный закон, проведя митинг, на котором обсуждалась незаявленная тема поправок к Конституции РФ.

С точки зрения эксперта, члены партии просто-напросто не следят за повесткой, раз решили провести массовое мероприятие во время пандемии коронавируса. В беседе с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» Армен Гаспарян обратил внимание на тот факт, что численность акций КПРФ с каждым годом заметно уменьшается. Он назвал происходящее профанацией и симулятором политики, который «интересен только сильно пожилым людям».

«Молодежь хочет другого. А ничего внятного молодежи КПРФ предложить не может. Все эти скулежи про классовую борьбу и диктатуру пролетариата в 2020 году — совершенно понятно, что никого и никуда не привлекут. Они интересуются другим», — отметил собеседник издания.

По его словам, КПРФ регулярно отходит от заявленных тем на митингах, что является нарушением российского законодательства. Публицист заметил, что привлечение к ответственности организаторов зависит лишь от местных органов правопорядка.

«Самое главное, что КПРФ делает все «вовремя». Во время серьезного экономического кризиса и пандемии коронавируса самое оно — выходить с такими лозунгами. Это говорит о том, что они даже за повесткой не следят», — резюмировал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее запретить работу КПРФ во всех регионах России. Он призвал «принять жесткие меры и наказывать всех, кто игнорирует установленные всем мировым сообществом правила по предотвращению распространения заразы».