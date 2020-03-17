Представители событийной отрасли России оценили ущерб от коронавируса в 50 млрд рублей

Москва, 17 марта. В Москве и Петербурге в связи с коронавирусом отменяются массовые мероприятия, на вынужденные каникулы закрываются кинотеатры, музеи, театры, выставки, находящиеся в ведении Минкультуры. Переносятся или отменяются конференции, форумы, спортивные и другие мероприятии. Участники событийного рынка уже оценили ущерб экономике в 50 млрд рублей и предупредили о возможном банкротстве. Об этом они заявили в обращении к главе правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает Федеральное агентство новостей.

Письмо в правительство РФ подписали руководители Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза выставок и ярмарок, Национального конгресс-бюро, Национальной ассоциации организаторов мероприятий, Союза выставочных застройщиков и Деловой России. Авторы обращения считают, что именно событийная отрасль особенно пострадает в связи с коронавирусом, ведь именно на нее одновременно влияют сразу все ограничения, связанные с туризмом, с перевозками, с запретом на проведение массовых мероприятий.

«Наложенные ограничения могут привести к отмене или переносу более 300 выставок и конгрессов с общим количеством участников и посетителей не менее 3 миллионов человек, — говорится в письме. — Согласно подсчетам представителей объединений, это нанесет ущерб экономике более 50 млрд рублей и повлечет за собой последствия в виде банкротства компаний. Сокращения рабочих мест коснутся не только непосредственно занятых в событийной отрасли, но и в смежных отраслях».

В письме представители событийной отрасли попросили поддержать конгрессно-выставочную область в России — например, компенсировать расходы организаторам отмененных мероприятий, продлить надзорные каникулы, ввести механизмы льготного кредитования, предоставить отсрочку по уплате налога на прибыль.