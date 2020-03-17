Минфин США сравнил убытки авиакомпаний из-за коронавируса с последствиями 11 сентября

Москва, 17 марта. Авиакомпании понесли из-за эпидемии коронавируса больше убытков, чем после теракта 11 сентября 2001 года. Такую оценку дал глава Минфина США Стивен Мнучин.

По его мнению, последствия коронавирусной пандемии катастрофичны для сферы авиационных перевозок.

«Это хуже, чем 11 сентября. Авиационная отрасль практически остановилась», — заявил американский министр.

Он также добавил, что усилия Белого дома направлены на поддержку внутренних рейсов, при этом американские власти рекомендуют гражданам не совершать перемещения по стране.

«Мы хотим сохранить критически важные перевозки в стране», — отметил Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. В рамках него были закрыты образовательные учреждения и запрещены массовые мероприятия. Особый режим действует с 13 марта, передавали «Известия».

По последним данным, в США было выявлено свыше 4,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. От ранее неизвестного заболевания на территории страны погибли более 40 человек.

Напомним, распространение коронавирусной инфекции началось из китайской провинции Хубэй. Первые заболевшие коронавирусом нового типа были обнаружены в городе Ухань. На данный момент в КНР наблюдается спад заболеваемости, очаг эпидемии переместился в другие страны. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Италии, Иране и Южной Корее.