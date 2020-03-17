Казанский дворник похитил мужчину и вымогал у него 250 тыс. долларов

Казань, 17 марта. Дворник похитил жителя Казани и вымогал у него крупную сумму денег. Об этом сообщили в главном следственном управлении МВД по Республике Татарстан.

С заявлением в полицию обратился 33-летний житель Казани. По его словам, на одной из парковок города на него напал дворник. Неизвестный выждал подходящий момент и набросился на пострадавшего, когда тот садился в машину. Преступник нанес жертве несколько ударов, надел наручники и затолкал в автомобиль. Дворник надел на голову пострадавшего балаклаву, пристегнул ремнем безопасности и стал требовать у него 250 тысяч долларов.

Пострадавший мужчина заявил, что не имеет при себе такой суммы и пообещал принести деньги позже. Такой вариант не удовлетворил преступника, он забрал из машины видеорегистратор и 21 тысячу рублей, после чего убежал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статям 162 и 163 УК РФ. В данный момент полиция разыскивает преступника.