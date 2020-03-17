Малькевич назвал главные недостатки закона «О СМИ»

Москва, 17 марта. Закон «О СМИ» позволяет российским изданиям сообщать о запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, не упоминая, что она включена в список запрещенных. Об этом сообщил президент Фонда защиты национальный ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Кому рассказываю, все хватаются за голову и недоумевают: да, и российская журналистика, и в целом все наши СМИ в 2020 году живут по закону 1991 года», ― отметил Малькевич в своем telegram-канале.

Глава ФЗНЦ напомнил, что в действующем законе не упоминается Интернет и нет ни слова про блогеров. Однако это не единственный недостаток. Малькевич сообщил, что российские СМИ могут упоминать «Исламское государство», не акцентируя внимание на том, что это запрещенная в России террористическая организация.

«Оказывается, они террористы, но… не экстремисты! Значит, писать о них можно. И, в силу несовершенства закона «О СМИ», Роскомнадзор не сможет вынести предупреждение и наказать редакцию СМИ, которая будет «пиарить» террористов», ― возмутился Малькевич.

Президент ФЗНЦ объяснил, что примечанием о запрете в РФ должно сопровождаться только упоминание экстремистских организаций. «Исламское государство» внесено в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими. Однако в списке экстремистских организаций ИГ1 отсутствует.

Малькевич призвал депутатов Госдумы обратить внимание на этот пробел в российском законодательстве и внести поправки в закон «О СМИ».

1 Организация запрещена на территории РФ.