Российские школьники смогут учиться дистанционно через онлайн-ресурс Минпросвещения

Москва, 17 марта. Занятия в московских школах отменяются с 21 марта по 12 апреля, не исключено, что в случае распространения коронавируса на вынужденные каникулы уйдут школьники и в других регионах России. На сайте Минпросвещения РФ появилась инструкция по использованию «Российской электронной школы» resh.edu.ru с доступом к урокам по всему школьному курсу со 2 по 11 класс, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу, рассказали в ведомстве. Занятия полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего образования.

Упражнения и проверочные задания в уроках построены по типу экзаменационных тестов, их можно использовать для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. В каждый урок, помимо объясняющих тему интерактивных элементов, включены тренировочные задания и контрольные вопросы по двум вариантам.

Уроки для старшеклассников по химии, биологии, физике, естествознанию, алгебре и геометрии содержат лабораторные и практические работы.

«Каждый сможет сам для себя определить степень востребованности материалов для того, чтобы сделать доступной к изучению новую тему, повторить пропущенное или разобраться со сложным и непонятым заданием», — говорится в сообщении Минпросвещения РФ.

«Российская электронная школа» способна помочь детям учиться при участии родителей в условиях домашнего обучения.

«Но учитель остается основной фигурой образовательного процесса», — отметили в ведомстве.

РЭШ позволяет сформировать индивидуальный план обучения, учитель может самостоятельно добавлять любые дополнительные задания и проверять их.

Помимо этого, на ресурсе собрана обширная библиотека дополнительных материалов Минкультуры России — театральные постановки, фильмотека, музыкальные произведения, биографии знаменитых людей.

Также Минпросвещения РФ готовит расширенный перечень онлайн-ресурсов для качественного образовательного процесса в дистанционной форме.