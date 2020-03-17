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Путин поручил правительству РФ ужесточить контроль за оборотом лекарственных средств

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Путин поручил правительству РФ ужесточить контроль за оборотом лекарственных средствМосква, 17 марта. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ужесточить контроль за обращением лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству России усилить контроль за соблюдением требований законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, включая розничную торговлю лекарственными препаратами», — говорится в указе главы государства.

Кроме того, российский лидер поручил правительству не допускать появления в продаже фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов.

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