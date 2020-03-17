Военный аналитик Кошкин рассказал, как армия России защитится от коронавируса

Военный аналитик Андрей Кошкин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не допустит распространения коронавирусной инфекции в войсках.

Ранее Министерство национальной обороны Польши сообщило, что несмотря на решение Пентагона прекратить переброску своих войск для участия в маневрах Defender в Европе из-за распространения новой коронавирусной инфекции, эти учения будут продолжены.

«Они [учения] будут реализованы с участием американских солдат, которые уже находятся на территории нашей страны. Польша находится в постоянном контакте с союзниками, и мы вместе оцениваем возможности военного сотрудничества в рамках учений, чтобы в первую очередь ограничить распространение эпидемии коронавируса», — значится в сообщении Минобороны Польши.

Комментируя новость, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, какие меры принимаются в Вооруженных силах Российской Федерации для борьбы с инфекцией.

«В командовании Вооруженных сил Российской Федерации чрезвычайно ответственно относятся к мероприятиям, связанным с предотвращением даже возможного распространения различных инфекций. Я знаю, что обычно вновь призванные солдаты страдают в связи с переходом на новую пищу, иногда бывают случаи подозрения на дизентерию, и тогда сразу же проводятся профилактические меры: карантин, изоляция, нормализуется питание, привлекаются все силы. Командиры лично возглавляют все мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения режима карантина, лечения, обследований. Это очень серьезная работа, особенно если она связана с инфекционными заболеваниями», — говорит аналитик.

Собеседник ФАН также отмечает, что те меры борьбы с вирусными инфекциями, которые предпринимаются в армии России, очень напоминают меры по купированию вирусов в гражданской жизни, однако дисциплина в войсках на порядок выше.

«Да, Сергей Шойгу не допустит распространения коронавируса в войсках, сразу же будут брошены все силы — созданы штабы, плюс будут выпущены соответствующие распоряжения, будут развернуты дополнительные ресурсы, включены в работу даже соответствующие подразделения по борьбе с инфекционными заболеваниями. Так что поверьте мне, в вооруженных силах все делается оперативно, качественно и результативно», — заключил Кошкин.

Напомним, в настоящее время в Польше находятся до 4 тысяч солдат армии США и 1550 единиц техники, которые прибыли в страну в рамках учений Defender. Кроме этого на территории Польши функционирует бронетанковая бригада США и несколько сотен американских солдат, входящих в многонациональный батальон НАТО, созданный для укрепления восточного фланга. В понедельник Европейское командование Вооруженных сил США информировало, что с 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекращены.