Конституция как защита: президент знал о грядущем экономическом кризисе

Информационное поле переполнено сообщениями о распространении коронавируса, поочередном закрытии границ зарубежных стран, снижении цен на нефть и девальвации национальной валюты. Мир на глазах погружается в экономический кризис, смягчить последствия от которого способны только быстрые и эффективные действия высших государственных органов власти.

Сложившаяся нестабильная ситуация в мире заставляет под другим углом посмотреть на январские заявления президента РФ Владимира Путина, в числе которых предложения об обновлении конституции и повышении социальной защищенности граждан.

Напомним, что многое из сказанного главой государства в послании к Федеральному собранию уже воплотилось в форме соответствующих указов и поручений. Например, с 1 января 2020 года все малоимущие семьи России получают дополнительную господдержку в виде пособий на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, изменены порядок получения и размер материнского капитала: с этого года он составляет свыше 466 тысяч рублей и предоставляется семьям, в которых рождается первый ребенок.

Однако если подобные решения президента общество оценило как должные и своевременные, то инициатива Путина об обновлении основного закона страны вызвала волну непонимания. Один из самых распространенных вопросов заключался в актуальности внесения поправок в конституцию — мол, почему именно сейчас, а не перед 2024 годом?

Ответ на этот вопрос стал очевиден уже спустя два месяца после президентских заявлений. Ряды критически настроенных граждан стали редеть. Их скепсис по поводу обновления основного закона сменился одобрением: разумеется, в экономически нестабильных условиях, вызванных распространением коронавируса, закрепление в конституции социальных гарантий государства перед гражданами приобретает особую актуальность.

Инициированные Путиным поправки о ежегодной индексации пенсий и закреплении уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума свидетельствуют о том, что президент, по сути, спрогнозировал развитие событий в мире и заблаговременно предложил план действий по сохранению экономической стабильности граждан.

Помимо этого, поправки об усилении суверенитета призваны обеспечить национальную безопасность в условиях турбулентности и защитить страну от западного давления, цель которого — дестабилизация обстановки внутри России.

Вышеприведенные тезисы еще раз подтверждают репутацию Путина как опытного и чуткого политика, способного распознавать угрозы далеко до момента их реального проявления. И не просто распознавать, а заблаговременно на них реагировать, поскольку безопасность России, как внутренняя, так и внешняя, для президента превыше всего.

Желанием оградить страну от излишних потрясений обусловлено и согласие Путина на обнуление президентских сроков. По мнению экспертов, Путин вряд ли воспользуется возможностью участвовать в выборах 2024 года, однако запрос общества на стабильную и надежную власть в будущем есть уже сегодня, и его необходимо было удовлетворить.

Окончательное решение по вопросу внесения поправок в конституцию примут граждане на всероссийском голосовании 22 апреля. Помимо «социального блока» в основном законе предлагается закрепить защиту прав трудящихся, ответственное отношение к экологии и животным, новые ограничения для чиновников, а также необходимость сохранения культурного и исторического наследия страны.