Минкульт закрывает музеи и театры на карантин. ФАН-ТВ

Свою работу приостановят все федеральные учреждения культуры на время эпидемии.

Соответствующие поправки ведомство опубликовало на официальном сайте. Согласно приказу «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», все федеральные учреждения культуры в стране должны быть закрыты.

Руководителям федеральных музеев и выставочных пространств, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также кинотеатров и учреждений, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, необходимо приостановить допуск посетителей и функционирование.

Аналогичные меры рекомендовано принять властям всех регионов России. Количество заболевших в стране превысило порог в сто человек. В столицах введен режим повышенной готовности, в связи с чем запрещено проводить массовые мероприятия.

Однако не стоит унывать — желающие «окультуриться» смогут попасть в популярные музеи, например Государственный Эрмитаж будет работать онлайн. Музей собирается показывать в Интернете по одному хранению в день, Исаакиевский собор будет вести трансляции концертов без зрителей.