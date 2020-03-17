Кафе и рестораны в Сирии закроют из-за коронавируса

Дамаск, 17 марта. Власти Сирии приняли решение временно закрыть все кафе и рестораны в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Ахмад Халифави.

«Принято решение о закрытии ресторанов и кафе в рамках борьбы с коронавирусом», — сказал он.

Халифави уточнил, что специальные службы министерства повысили контроль за санитарно-эпидемиологическими нормами предприятий, специализирующихся на питании быстрого приготовления.

В минувшую пятницу в Сирии закрыли все учебные заведения до 2 апреля, сократили на 40% численность служащих в организациях и дневную норму рабочего времени. С февраля специально подготовленные медики проверяют прибывающих граждан на предмет выявления среди них заболевших.

Как сообщили ранее во Всемирной организации здравоохранения, в Сирии на сегодняшний день нет ни одного случая заболевания новым типом коронавируса. Специалисты продолжают пристально следить за развитием ситуации, в особенности в регионах на северо-западе страны.

ВОЗ на прошлой неделе объявила о пандемии коронавируса, который охватил уже более ста стран. По данным на 17 марта, всего в мире более 182 тысяч зараженных новым типом вируса, за сутки их число увеличилось примерно на 18 тысяч человек. Свыше 7 тысяч человек скончались, вылечить удалось 78 тысяч заболевших.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что мир «на войне с врагом, который невидим, но не непобедим».