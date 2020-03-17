Премьер Греции рассказал о главном оружии против коронавируса

Афины, 17 марта. Власти Греции ужесточают ограничительные меры, которые были введены из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, с завтрашнего дня в Греции будут закрыты все магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Кроме того, все налоговые и страховые обязательства приостанавливаются.

Власти страны выделят 2 млрд евро для того, чтобы компенсировать бизнесу сокращение товарооборота и позволить выплачивать зарплаты работникам в наиболее пострадавших секторах экономики.

«Мы на войне с врагом, который невидим, но не непобедим. Мы в начале битвы, которая будет сложной, особенно в ближайшие два месяца», — отметил Мицотакис.

Глава правительства подчеркнул, что главное оружие против вируса — это не лекарства, а разумное поведение людей. Он призвал греков построить новое общество, основанное на чувстве социальной ответственности, которое будет соблюдать карантин и принимать меры профилактики, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

Премьер-министр пообещал сурово наказать людей, которые ведут себя асоциально, поскольку они совершают двойное преступление: «против закона и против жизни». Аналогичные меры будут приняты в отношении людей, которые распространяют в обществе недостоверную информацию и панические настроения.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года в Китае. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. Наиболее сложная обстановка наблюдается сегодня в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране.