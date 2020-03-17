Отказавшаяся от операции Любовь Толкалина рассказала о жизни с необычным недугом

Москва, 17 марта. Российская актриса Любовь Толкалина рассказала о необычном строении своего тела — у женщины есть несколько лишних ребер.

Звезда сообщила, что еще на первом курсе ВГИКа ей рассказали о некоторых особенностях ее тела. Дело в том, что у актрисы обнаружили несколько лишних ребер, и ей даже предложили сделать операцию, но она отказалась.

«Они [ребра] растут, как дерево. Из-за этого бывает невралгия. У каждого из нас есть какие-то физиологические особенности. Мне говорили, что можно оперировать, но я побоялась за свое сердце», — сказала 42-летняя звезда в беседе с изданием «Собеседник.ру».

Из-за недуга актриса решила заниматься йогой, чтобы облегчить нагрузку на скелет и минимизировать последствия «аномалии».

Несмотря на несколько лишних ребер, Толкалина живет полноценной жизнью. Актриса демонстрирует в своих социальных сетях точеную фигуру. В конце января артистка опубликовала откровенный снимок, на котором позирует обнаженной, интимные места прикрыты линиями, сделанными благодаря фотошопу. Поклонники звезды взбушевались — многие осудили знаменитость за развратные кадры. При этом бывшая жена режиссера Егора Кончаловского призналась, что у нее «несколько десятков папок» пикантных снимков.