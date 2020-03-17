Эксперт прокомментировал прогноз S&P о рецессии мировой экономики из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Эпидемия коронавируса может привести к рецессии мировой экономики. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Эксперты агентства считают, что внезапное замедление мировой экономики, а также сильная волатильность на международных рынках и растущий кредитный стресс приведут к глобальной рецессии в 2020 году.

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб выразил уверенность, что нестабильность в мировой экономике может вызвать рецессию в некоторых странах.

«В отдельных странах, на отдельных континентах могут быть серьезные колебания экономики и рыночной конъюнктуры. Если происходят подобные дисбалансы, вызванные такими факторами, как пандемия коронавируса, то вполне логично ожидать проявления рецессии», — пояснил Твердохлеб.

Он также добавил, что международное сообщество предпринимает шаги для стабилизации ситуации в мировой экономике, которая заметно ухудшилась из-за эпидемии коронавируса, передает RT.

«Надо быть морально готовыми к тому, что факторы, о которых мы сегодня говорим, могут стать спусковым механизмом для кризисных явлений», — добавил Твердохлеб.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 180 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 7 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.