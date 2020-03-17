Крым закроет границу с Украиной с 18 марта из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Все три пункта пропуска на севере Крыма на границе с Украиной будут закрыты. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике Крым.

Соответствующее решение будет действовать в период с 18 марта по 1 мая из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«С 00:00 18 марта до 00:00 (по местному времени) 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска <...> в Республике Крым и Севастополе», — указывается в официальном сообщении ФСБ.

Ограничения временного характера будут действовать в отношении иностранных лиц без российского гражданства. Исключения касаются дипломатов их семей, официальных делегаций и экипажей воздушных и морских судов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина рассказал, что правительство России делает все, чтобы не допустить массового распространения коронавирусной инфекции на территории страны. По его словам, кабинет министров в своей работе основывается на данных, полученных из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.