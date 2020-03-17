Российские поставщики рассказали об изменениях цен на продукты

Москва, 17 марта. Цены на продукты первой необходимости не будут расти из-за коронавируса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, комментируя масштабные закупки гражданами продуктов с длительным сроком хранения в российских магазинах.

«Этому способствует два фактора. Во-первых, информационный фон вокруг ситуации с коронавирусом и карантином. Во-вторых, динамика курса валют», — рассуждает Востриков по поводу цен.

При этом дефицита с продуктами в России не будет, заверяет собеседник ФАН.

«Производственные и складские мощности российских производителей способны полностью покрыть текущий спрос. Продовольствия в стране достаточно, произвести его больше, если потребуется, отечественные предприятия смогут. Более того, объемы производства в России значительно превышают объемы потребления. Текущая ситуация может означать только снижение объемов продаж указанных категорий товаров в будущем. Ни о каком дефиците в данном случае речи не идет», — пообещал исполнительный директор «Руспродсоюза».

Роста цен в российских магазинах на данный момент не наблюдается, отметил Востриков.

«Более того, многие категории товаров первой необходимости реализуются по скидкам и акциям», — обратил внимание Дмитрий Востриков.

На дальнейшую динамику цен, скорее всего, окажет влияние курс валют, полагает собеседник ФАН.

«Если доллар продолжит расти, а рубль падать, рост цен возможен на товары, в которых велика доля валютной составляющей. Однако каким именно он будет — зависит от скорости принятия новых цен торговыми сетями», — отметил эксперт.

Если сети будут реагировать на изменение отпускных цен производителей оперативно, рост будет минимальным. Однако если процесс согласования изменения цены будет затянут, на полке мы можем увидеть товар по более высокой стоимости, констатировал Востриков.

Он также заметил, что производители продуктов не заинтересованы в необоснованном росте цен и стремятся максимально сокращать свои издержки на благо покупателя.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал россиян не делать масштабных закупок продуктов впрок.

«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — заявил Путин.

Российские торговые сети в свою очередь пообещали, что перебоев с поставками продуктов не будет.