Представитель Бузовой объяснил скандал с фонограммой в Череповце

Москва, 17 марта. PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский заявил, что во время концерта певицы в Череповце фонограмма не использовалась.

«Ольга не поет на сольных концертах под фонограмму. Фонограмма используется только по просьбе редакторов на съемках больших шоу для телевизионных эфиров», — пояснил он порталу New Inform.

По словам представителя Бузовой, использование фонограммы — это требования каналов, поскольку сделать живой звук во время записи в павильоне практически невозможно. Богославский добавил, что слухи о заранее записанном голосе распространяют журналисты, которые сами не присутствовали на шоу.

Ранее в соцсетях появился ролик, снятый на концерте Бузовой в Череповце. На нем можно заметить, как во время выступления отключается музыка. Чтобы исправить конфуз, певица направляет микрофон в зал и начинает петь вместе со своими фанатами. Затем музыка неожиданно включается, однако певица не успевает вовремя поднести микрофон ко рту. В зале в это время раздается смех.

Отметим, что Бузова нередко оказывается в центре скандала. Так, например, во время концерта в Брянске фанаты обратили внимание на то, что помощники буквально тащат артистку за руки в гримерку. Сама девушка едва стоит на ногах и ведет себя не вполне адекватно. Это породило слухи о том, что артистка находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В то же время некоторые поклонники заступились за своего кумира, списав ее необычное поведение на переутомление от концерта.