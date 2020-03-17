Сирия, 17 марта. На севере Алеппо ВС Турции нейтрализовали двух курдских боевиков. В Идлибе террористы открыли огонь по позициям сирийской армии. В Даръа неизвестные совершили покушение на сирийского военнослужащего. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжила саботировать режим прекращения огня в Идлибе и обстреляла позиции сирийской армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Ракке потеряли двух боевиков; совершили попытку проникнуть в зону операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГ1, запрещенная в РФ организация): подозревается в нападении на патруль курдских боевиков в Ракке.

ВС Турции: направили конвой бронетехники на запад Идлиба, в Алеппо нейтрализовали двух курдских боевиков.

Провинция Алеппо

Согласно заявлению Минобороны Турции, два боевика из «Отрядов народной самообороны» (YPG) были нейтрализованы в зоне операции турецкой армии «Щит Евфрата». Как сообщает портал Anadolu, боевики предприняли попытку пробраться к позициям турецкой армии и вступили в перестрелку с патрулем сил безопасности. Конкретное место боестолкновения ведомство не указывает.

Напомним, операция «Щит Евфрата» стартовала на севере Алеппо 24 августа 2016 года. Целью Анкары была зачистка провинции как от террористов «Исламского государства», так и от курдских бандформирований. В операции также приняли участие лояльные Турции группировки из состава «Сирийской свободной армии». В ходе операции курдские вооруженные формирования отступили на восток провинции, однако продолжают совершать вылазки.

Провинция Даръа

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные боевики совершили вылазку на западе провинции в деревне Сахм аль-Джулан, где открыли огонь по военнослужащему 4-й дивизии САА. Нападающие скрылись с места преступления на мотоцикле. Тяжело раненный солдат был доставлен в госпиталь.

По информации источника, с лета 2019 года в провинции «спящие ячейки» боевиков совершали почти ежедневные вылазки с целью дестабилизации обстановки в провинции. Всего от их действий пострадало 220 человек, среди которых как представители официальной власти, так и армии. Были ранены и убиты 45 гражданских, в том числе женщины, и около четырех десятков бывших полевых командиров и членов «вооруженной оппозиции», которые пошли на примирение с Дамаском в 2018 году.

Провинция Идлиб

Еще одна колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб через погранпереход «Кафр-Лусин», после чего направилась к поселку Абу-Зубейр на запад провинции, как сообщает источник в сети Twitter (Sahelshami). В прошедшей в сторону Идлиба колонне были замечены военнослужащие в форме подразделений специального назначения и тяжелая бронетехника.

«Хайят Тахрир аш-Шам» совершила вылазку в зоны контроля сирийской армии в районе поселка Аль-Фатир у горы Аз-Завия, как передает медиаресурс Halab Today. Террористы открыли огонь из противотанковых ракетных установок по позициям армии Башара Асада. Информации о жертвах среди военнослужащих в настоящее время не поступало. Поздразделения САА открыли ответный огонь по укрытиям боевиков.

Провинция Ракка

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжились провокации со стороны неизвестных. Как сообщает агентство Euphrates Post, у древни Аль-Фурса на востоке провинции группа неизвестных открыла огонь по автомобилю сил безопасности SDF рядом с КПП, в результате погибли два боевика, которые находились в салоне. Члены SDF подозревают, что нападение было совершено «спящей ячейкой» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.