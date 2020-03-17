Роскомнадзор предупредил о новых способах мошенничества, связанных с коронавирусом

Москва, 17 марта. Мошенники придумали способ нажиться на эпидемии коронавируса, об этом рассказали в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, россиянам могут приходить сообщения с ложными советами по предупреждению заражения коронавирусом нового типа. С помощью данных уведомлений злоумышленники крадут персональные данные граждан. Похищенные данные в дальнейшем используются для спам-рассылок, незаконного доступа к платежным сведениям заражения вирусами гаджетов.

Роскомнадзор предупреждает об опасности открытия сомнительных гиперссылок и файлов. Кроме того, надзорное ведомство рекомендует с осторожностью совершать покупки в Сети и доверять только проверенным ресурсам.

«Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Первые случаи заражения были связаны с местным рынком морепродуктов, инфицированные имели к нему отношение. Власти КНР ввели особый режим на территории провинции Хубэй, однако возбудитель заболевания распространился за пределы Китая.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, эпицентр распространения переместился в Европу.

По последним данным, в мире выявлено свыше 160 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами ранее неизвестного заболевания стали около шести тысяч человек.