Минкультуры закрывает театры, музеи и цирки из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Все федеральные учреждения культуры в России закроют для посетителей из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении Минкультуры.

Приостанавливается допуск посетителей в музеи, а также организации, осуществляющие выставочную деятельность.

«Руководителям находящихся в ведении Минкультуры России театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов: приостановить функционирование для посетителей», — говорится в тексте приказа.

О закрытии уже объявили Третьяковская галерея, музей современного искусства «Гараж», Пушкинский музей и многие другие организации: федеральные, городские и частные. Кроме того, приостанавливают свою работу библиотеки.

Как напоминает «ФедералПресс», в России подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа. В мире от COVID-19 скончались уже более семи тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Многие страны ввели на своей территории карантин и закрыли границы. Власти России утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, включающий временную приостановку пассажирского авиасообщения с рядом европейских стран.

Правительство России намерено пересмотреть порядок оформления и выплаты больничных листов для работников из-за распространения коронавируса.