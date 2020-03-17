Украина отправила в Белоруссию азербайджанскую нефть

Киев, 17 марта. Украина начала транзит нефти в сторону Белоруссии, сообщила пресс-служба компании-оператора нефтетранспортной системы «Укртранснафта».

Украинская компания-оператор завершила комплекс работ по подготовке маршрута для транспортировки нефти и приступила к ее перекачке.

«АО «Укртранснафта» начало перекачку нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух веток магистрального нефтепровода «Дружба» на НПЗ Белоруссии», — говорится в сообщении компании.

Сообщается, что на границу с Белоруссией утром во вторник поступила азербайджанская легкая нефть сорта Azeri Light.

В течение 12-14 марта «Укртранснафта» разгрузила первый танкер с азербайджанской нефтью для Минска в объеме 90 тысяч тонн. Черное золото было доставлено танкером в порт «Южный». Во вторник украинская сторона разгрузила второй танкер с нефтью сорта Urals.

Минск активно покупает нефть разных стран на фоне напряженных переговоров с главным поставщиком ресурса — Россией.

В 2020 году Москва и Минск так и не заключили новый договор о поставках нефти. Поставки сырья в Белоруссию были прекращены, но в минувшем месяце стороны возобновили переговоры по нефти.