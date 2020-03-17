ВОЗ назвала стоимость теста на коронавирус

Женева, 17 марта. Стоимость одного теста на коронавирус нового типа варьируется от 30 до 60 долларов в зависимости от страны, об этом сообщила координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Нитзан.

«Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, около 30–60 долларов, в зависимости от размера», ― сообщила Нитзан в рамках пресс-конференции.

Представитель ВОЗ отметила, что из-за дороговизны тестов некоторые страны вынуждены быть экономными в их использовании. По ее словам, ВОЗ в настоящий момент ищет более дешевые варианты выявления COVID-19. Однако все варианты должны пройти верификацию.

По данным на 17 марта, в России проведено уже 116 061 обследование на коронавирус, в результате которых выявлено 114 человек, инфицированных SARS-CoV-2. Разработчиком российских тестовых систем по диагностике вируса SARS-CoV-2 является научный центр «Вектор» (ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»). ВОЗ одобрила два варианта экспресс-теста на вирус разработки «Вектора», которые теперь и используются подразделениями Роспотребнадзора и Минздрава.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 16 марта сообщила, что в ближайших планах Минздрава — создание центров тестирования в больницах во всех регионах страны. В ближайшее время к тестированию на SARS-CoV-2 подключатся и частные клиники — об этом заявила, в частности, компания «Инвитро».

По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составило 114 человек. По всему миру больны свыше 180 тысяч человек, более 7 тысяч человек погибли.