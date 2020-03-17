Крупнейшие торговые сети России увеличили поставки продуктов в магазины

Москва, 17 марта. Российские торговые сети заверили в наличии запасов продуктов питания и предметов первой необходимости. Круп, средств дезинфекции и туалетной бумаги — хитов продаж последних дней — хватит на всех желающих. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали российские ритейлеры и представители крупных магазинов.

В комментарии ФАН российский ритейлер X5 Retail Group (объединяющий магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») заверил, что объемы поставок социально-значимых товаров со складов в магазины были увеличены в 2-4 раза. Также были скорректированы правила выкладки — теперь некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос. Ранее крупные магазины объяснили пустые полки тем, что товар раскупается быстрее, чем менеджеры успевают выложить новый.

«Вместе с этим мы увеличили количество персонала в магазинах, отменили все отпуска, изменили график работы и вывели на работу дополнительный персонал, перераспределили транспорт для развоза категорий товара повышенного спроса. В режиме онлайн мониторим магазины и перенаправляем потоки товаров в те, где фиксируем особо повышенный спрос», — подчеркнул представитель X5 Retail Group.

В компании заверяют: запасов на складах достаточно, цены стабильны, поставки в увеличенном объеме продолжаются.

«Мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня», — пообещали в Х5.

В компании также рассказали о мерах профилактики в магазинах: сотрудники розницы обеспечены перчатками и дезинфекторами, а в ближайшее время будут поставлены медицинские маски.

«Каждые три часа в наших магазинах проходит дезинфекция помещений, часто используемых поверхностей (тележки, дверные ручки и т. д.), а также вентиляционных систем», — сообщили ФАН в X5 Retail Group.

Наличие продуктов на складах подтвердили и в торговой сети «Ашан», чьи пустые полки замелькали в последние дни в лентах новостей у россиян.

«В магазинах «Ашан» наблюдается рост спроса на товары длительного хранения. Но, несмотря на это, магазины справляются с нагрузкой», — отметили в торговой сети. Заказы продукции наибольшего спроса увеличены, поэтому дефицита в магазинах сети нет, и не ожидается, добавили представители «Ашан».

«Отгрузки товара происходят в обычном режиме. Мы призываем клиентов рационально подходить к совершению покупок и не делать слишком больших запасов, продукты в наших магазинах присутствуют в достаточном количестве», — сказали ФАН представители сети.

Ранее ритейлеры сообщали о повышенном спросе россиян на гречку, макароны, средства дезинфекции и туалетную бумагу: узнав о пустых полках «карантинной Европы», жители России также бросились в магазины закупать продукты. Ситуация находится под контролем Минпромторга: в ведомстве заявили, что торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков.

Россиян попробовала успокоить спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: она призвала россиян не опустошать полки магазинов на фоне распространения коронавируса. Глава Совфеда вспомнила кризисные моменты в истории страны, когда люди буквально выметали полки магазинов: скупали гречку и муку, а потом в продуктах заводились жучки, и все приходилось выбрасывать.

«Проблем с продовольствием нет», — отметила Матвиенко.

17 марта по поводу пустых полок в российских магазинах высказался и президент России Владимир Путин. Во время посещения информационного центра по борьбе с коронавирусом он посоветовал россиянам не покупать продукты впрок.

«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — заявил глава государства.

Добавим, что коронавирус спровоцировал драки за туалетную бумагу в США, очереди за порцией марихуаны в Нидерландах, пустые полки в продуктовых магазинах Европы. Пользователи социальных сетей в тех странах, куда уже пришел коронавирус, делятся фотографиями гаражей и квартир, забитых упаковками алкоголя, презервативов, средств дезинфекции, консерв и круп.