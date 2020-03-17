ФАН разъясняет: телеканал «Дождь» распространил вброс о закрытии Москвы на карантин

Ряд либеральных и антироссийских СМИ попытались посеять панику среди жителей столицы и распространили вброс о закрытии Москвы на карантин. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Во вторник, 17 марта, оппозиционный телеканал «Дождь» распространил вброс о том, что столичные власти якобы намерены закрыть Москву на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом скандально известное антироссийское издание сослалось на «Открытые медиа», которые в свою очередь, ссылались на некоего «собеседника в мэрии».

«Горячую тему» тут же подхватили и другие либеральные СМИ, среди которых оказались «Znak.com», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», «РБК» и «Новая газета».

Однако те данные, которые так активно распространял «Дождь», при детальной проверке оказались ложью. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг распространяемые сообщения в СМИ.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, она призвала журналистов руководствоваться официальной информацией оперативного штаба. Таким образом, «Дождь» распространил откровенный фейк, введя тем самым свою аудиторию в заблуждение и посеяв панику. Более того, в отличие от других СМИ, издание не указало в заголовке ссылку на источник, что в конечном счете только усугубило ситуацию.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, и другие весьма сомнительные источники.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).