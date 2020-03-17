Елизавета II отменила запланированные мероприятия из-за вспышки коронавируса

Лондон, 17 марта. Королева Великобритании Елизавета II отменила ряд мероприятий со своим участием и раньше запланированного срока отправится в Виндзорский замок. Соответствующие решения были приняты из-за распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет о трех традиционных майских приемах в саду Букингемского дворца. Кроме того, на более поздний срок будет перенесено проведение церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств. Решение об участии Елизаветы II в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы во Второй мировой войне, будет принято позже. Об этом говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

«Ее Величество переместится в Виндзорский дворец на время Пасхи в четверг 19 марта, на неделю раньше запланированной даты. Вероятно, что королева останется там и после завершения Пасхальной поры», — подчеркивается в коммюнике.

О вспышке новой коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря прошлого года. В китайском городе Ухань сообщили о распространении пневмонии среди граждан КНР. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Ранее сообщалось, что первый человек протестирует вакцину от коронавируса нового типа COVID-19. Исследование проведет Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения