УЕФА отменил чемпионат Европы по футболу в 2020 году из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу
Число больных коронавирусом в России продолжает расти. За сутки инфекцию нашли еще у 21 человека. Причем сегодня география эпидемии стала довольно обширной. Больше всего (четыре) новых пациентов появилось в Москве. Еще по двое в Самарской, Калининградской и Тверской областях. И, наконец, единичные случаи сегодня зафиксированы в 10 субъектах, включая Хакасию, Татарстан и Красноярский край. Почти во всех перечисленных регионах коронавирус дал о себе знать впервые, а общее число зараженных по стране перевалило уже за сотню. Не исключено, что теперь в России повсеместно введут новые меры для борьбы с болезнью, включая запрет на любые массовые мероприятия. Что уже стало реалиями для многих стран Азии и Европы. Съезды, концерты и спортивные матчи отменяются по всему миру. К слову, особо тяжелый удар сегодня пришелся по самому популярному виду спорта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы с 2020 на 2021 год. А ведь игры турнира планировались этим летом сразу в нескольких странах, в том числе и России. У нас матчи Евро должен был принять Санкт-Петербург. Со всей серьезностью к угрозе относятся и российские власти. Президент страны Владимир Путин сегодня посетил московский центр мониторинга по коронавирусу. Он пообщался с волонтерами-медиками и отметил, что в России ситуация пока спокойнее, чем за рубежом. Но вместе с тем стоит быть начеку и особенно заботиться о пожилых пациентах. Ведь они сейчас в главной группе риска эпидемии. И поэтому наши границы уже закрыты для всех иностранных граждан.
«У нас, слава богу, нет такого масштаба, как в некоторых других странах. <…> А в других странах счет идет на тысячи. Поэтому для того, чтобы у нас не было так, как там происходит, где ситуация, скажем, неблагоприятная, нужно, конечно, упреждающе начинать работать. И в этой связи работа с людьми старшего поколения чрезвычайно важна. У кого-то есть возможность воспользоваться услугами близких людей, родственников, знакомых, друзей. А у кого-то такой возможности нет и здесь, конечно, помощь волонтеров, причем квалифицированная помощь, она абсолютно необходима и в высшей степени востребована», — считает президент России.
Владимир Путин также обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и призвал отслеживать завышение цен на продукты. Сейчас в условиях вирусной угрозы граждане массово стали скупать товары первой необходимости. Однако президент заверил: никаких проблем с поставками для магазинов нет, а значит — и поводов для беспокойства тоже.
Путин оценил итоги работы Генпрокруратуры
Генпрокуратура России сегодня подводит итоги 2019 года. Статистика преступлений, успехи и неудачи оперативников — все это сегодня отметил президент Владимир Путин. Он дал свою оценку работе правоохранителей. И оказалось, что негативная динамика наметилась по целому ряду направлений. Впервые за последние годы:
«Важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан, выявлять и пресекать любые правонарушения, а их число, обращаю ваше внимание, по-прежнему остается весьма значимым. <…> В прошлом году, впервые начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым», — уверен Владимир Путин.
Президент уточнил, что сегодня растет число нарушений, так или иначе связанных с информационными технологиями. Исправить эту тенденцию — одна из главных задач Генпрокуратуры на будущее. Но, кроме того, Владимир Путин призвал обратить пристальное внимание на беззаконие в социальной сфере. Особенно это касается уязвимых групп, таких как пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, а также лица предпенсионного возраста:
«Прошу незамедлительно реагировать на несоблюдение трудового законодательства, в том числе по фактам невыплаты зарплат, нарушений охраны труда и прав лиц предпенсионного возраста. Мы понимаем, с чем это связано и насколько это важно сегодня. В прошлом году при участии прокуроров погашено почти 27,5 млрд рублей долгов по заработной плате. Это весомый результат, уважаемые коллеги. Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать проблемы, свои собственные проблемы, даже своей конторы какой-то, за счет людей нельзя», — сказал президент России.
В контексте этих задач Владимир Путин упомянул грядущие поправки к конституции. Они, по его словам, лишь усиливают социальный характер государства. А это требует еще большей ответственности перед гражданами.
Танцор из клипа Little BIG поедет на «Евровидение»
Яркого шоу ждут поклонники «Евровидения» из России. И теперь с двойным энтузиазмом. Группа Little BIG, которая представит нашу страну на музыкальном конкурсе, наконец внесла ясность по одному из участников. Танцор Дмитрий Красилов, полюбившийся не только российской, но и мировой публике, все-таки поедет в Роттердам. Об этом сами музыканты написали в соцсетях. Новость о возможном участии артиста уже несколько дней будоражила общественность — вплоть до петиций. Тысячи человек призвали взять на конкурс «пухляша» — именно так ласково прозвали Красилова в соцсетях. Ведь ему, как ни странно, могло просто не хватить места в делегации (по регламенту «Евровидения»). Заменит он кого-то из участников группы или же получит wild card от организаторов, пока не сообщается. Напомним, что Little BIG известна своими вирусными клипами. Группа выступает в довольно экспрессивном стиле. И песня UNO, которую артисты представили для «Евровидения» (с участием того самого танцора), не стала исключением. За несколько дней ее послушали около 30 млн человек, больше чем у всех других участников конкурса в этом году. Кстати, само название композиции (UNO) переводится как «один». Наверняка именно первое место российская группа планирует занять на «Евровидении». Если его, конечно, не отменяет из-за коронавируса, а это на фоне последних событий выглядит вполне реальным.