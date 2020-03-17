УЕФА отменил чемпионат Европы по футболу в 2020 году из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу

Число больных коронавирусом в России продолжает расти. За сутки инфекцию нашли еще у 21 человека. Причем сегодня география эпидемии стала довольно обширной. Больше всего (четыре) новых пациентов появилось в Москве. Еще по двое в Самарской, Калининградской и Тверской областях. И, наконец, единичные случаи сегодня зафиксированы в 10 субъектах, включая Хакасию, Татарстан и Красноярский край. Почти во всех перечисленных регионах коронавирус дал о себе знать впервые, а общее число зараженных по стране перевалило уже за сотню. Не исключено, что теперь в России повсеместно введут новые меры для борьбы с болезнью, включая запрет на любые массовые мероприятия. Что уже стало реалиями для многих стран Азии и Европы. Съезды, концерты и спортивные матчи отменяются по всему миру. К слову, особо тяжелый удар сегодня пришелся по самому популярному виду спорта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы с 2020 на 2021 год. А ведь игры турнира планировались этим летом сразу в нескольких странах, в том числе и России. У нас матчи Евро должен был принять Санкт-Петербург. Со всей серьезностью к угрозе относятся и российские власти. Президент страны Владимир Путин сегодня посетил московский центр мониторинга по коронавирусу. Он пообщался с волонтерами-медиками и отметил, что в России ситуация пока спокойнее, чем за рубежом. Но вместе с тем стоит быть начеку и особенно заботиться о пожилых пациентах. Ведь они сейчас в главной группе риска эпидемии. И поэтому наши границы уже закрыты для всех иностранных граждан.

«У нас, слава богу, нет такого масштаба, как в некоторых других странах. <…> А в других странах счет идет на тысячи. Поэтому для того, чтобы у нас не было так, как там происходит, где ситуация, скажем, неблагоприятная, нужно, конечно, упреждающе начинать работать. И в этой связи работа с людьми старшего поколения чрезвычайно важна. У кого-то есть возможность воспользоваться услугами близких людей, родственников, знакомых, друзей. А у кого-то такой возможности нет и здесь, конечно, помощь волонтеров, причем квалифицированная помощь, она абсолютно необходима и в высшей степени востребована», — считает президент России.

Владимир Путин также обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и призвал отслеживать завышение цен на продукты. Сейчас в условиях вирусной угрозы граждане массово стали скупать товары первой необходимости. Однако президент заверил: никаких проблем с поставками для магазинов нет, а значит — и поводов для беспокойства тоже.