В Киеве пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт

Киев, 17 марта. Жители Киева без медицинских масок не смогут воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк.

По его словам, с 18 марта пассажиры без медицинских масок не смогут воспользоваться общественным транспортом Киева.

«Пассажир, у которого нет маски, не будет допускаться к перевозке общественным транспортом», — пояснил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 180 тысяч человек по всему миру. Заболевание унесло жизни более семи тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На Украине зафиксированы пять случаев заболевания коронавирусом. При этом 13 марта была зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом. 17 марта в Киеве были закрыты все заведения общепита и большинство магазинов. Кроме того, свою работу прекратили спорткомплексы и салоны красоты, а также дискотеки и интернет-клубы. Также украинские власти ограничили перемещение граждан по стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.