Россиянам с детьми могут разрешить работать из дома из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин призвал работодателей разрешить своим сотрудникам, у которых есть дети, работать из дома.

«Необходимо предусмотреть там, где это возможно, особый гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста. Я прошу работодателей учесть эту ситуацию, чтобы мы спокойно, без всяких потерь прошли эту непростую ситуацию», — отметил он.

По словам главы государства, дети не должны оставаться одни в случае закрытия школ и детских садов. Путин подчеркнул, что главный приоритет всегда — это жизнь и здоровье людей.

Российский лидер также попросил Центробанк РФ принять все меры для того, чтобы обеспечить стабильность российской экономики на фоне бушующего коронавируса. В первую очередь речь идет о бесперебойной работе транспортной системы и снабжении продуктами. Кроме того, нельзя допускать возникновения проблем у малого и среднего бизнеса. В связи с этом президент призвал власти избавить предпринимателей от лишних проверок и помочь им разобраться с налоговой нагрузкой.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить работу всех столичных школ с 21 марта по 10 апреля. Он также призвал москвичей не собираться более 50 человек, а пожилых людей — по возможности не выходить из дома без необходимости. Все граждане, побывавшие на территории США, Великобритании, Украины, Белоруссии и ряда других стран, должны будут пройти двухнедельным режим самоизоляции.