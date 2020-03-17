У экс-участницы «Дома-2» Киушкиной подтвердился коронавирус

Москва, 17 марта. Экс-участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом. Девушка находилась на домашнем карантине после возвращения из Франции.

Бывшая участница российского реалити-шоу жаловалась на боль в горле и заложенность носа. В конечном итоге она решила обратиться за помощью к медикам. Первый проведенный анализ не выявил наличия опасной китайской инфекции. При повторном обследовании диагноз подтвердился. В данный момент девушка находится в медицинском учреждении, передает URA.RU.

Киушкина стала участницей телепроекта «Дом-2» в 2015 году. Осенью того же года она покинула реалити-шоу. По признанию самой девушки, она покинула передачу ради того, чтобы наладить романтические отношения с известным российским рэпером Гуфом.

По ее словам, музыкант пристально следил за ее персоной, когда она была на проекте. Гуф помог ей выбраться из депрессии.

Ранее экс-участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня заявила, что ей не жалко половину человечества, которую может убить коронавирус, потому что это, по ее мнению, пойдет на пользу планете. Боня сказала, что готова наряду со всеми умереть, лишь бы выжила Земля. По ее словам, ситуация с коронавирусом должна научить людей быть осознанными, ценить жизнь, природу, реки, озера, океаны и моря, животных и все, что дает планета, передает телеканал «360».