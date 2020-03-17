США ввели санкции против министра обороны Сирии

Вашингтон, 17 марта. Соединенные Штаты внесли в санкционный список министра обороны Сирии Али Абдуллу Айюба. Об этом сообщил Офис по контролю над иностранными активами минфина США.

Вашингтон ранее ввел санкции против Сирии, запретив поставки нефти. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США оккупировали часть территории республики, поддержав террористические организации. Вашингтон захватил богатые нефтяные поля Сирии и незаконно выкачивает нефть, используя боевиков.

Министр подчеркнул, что, вытеснив террористов «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) и захватив нефтяные месторождения, коалиция США не сделала ничего для восстановления нормальной жизни в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.