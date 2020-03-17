Москва, 17 марта. Голословные обвинения властей США против российской компании «Конкорд» во «вмешательстве» в американские выборы не останутся без ответа. Компания намерена доказать незаконность действий Вашингтона.

Суд округа Колумбия прекратил преследование компаний петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг». Теперь российские компании требуют взыскать с правительства США 50 миллиардов долларов за несостоятельные обвинения, передает «Инфореактор».

Кроме того, 6 апреля должны были состояться судебные слушания, на которых «Конкорд» планировал представить доказательства своей невиновности. Однако американские власти, испугавшись справедливого возмездия, отменили заседание.

В разговоре с журналистом издания член Совфеда Франц Клинцевич подчеркнул, что случай с «Конкордом» показывает традиционную антироссийскую позицию США, не подкрепленную какими-либо аргументами.

«Обвинения, которые предъявляются России, как правило, никто не пытается доказывать. Выстраивается контент для информационного давления на десятилетия, и он реализуется. А тот, кто под него попал, это не имеет значения», — считает сенатор.

По его словам, таким образом Вашингтон пытается сформировать негативный образ всего, что касается России. Для этого Запад не останавливается перед использованием самых грязных методов.

«На самом деле это все ложь, лицемерие и четко продуманный план давления и ослабления России на внутреннем и внешнем контуре. Западу не нужна сильная и независимая Россия», — отметил Клинцевич.

Парламентарий уверен, что позиция западных стран не поменялась, они готовы поддерживать конфронтацию с Россией в угоду своим интересам.

Напомним, расследование о якобы вмешательстве России в избирательный процесс США было инициировано экс-прокурором Робертом Мюллером. Однако за два года следствие так и не обнаружило фактов российского влияния. В результате бесполезной работы правоохранительных органов бюджет США понес убытки в 30 миллионов долларов.

Во время разбирательства американская прокуратура регулярно ущемляла права «Конкорда» на беспристрастный суд. Компанию пытались лишить возможности предоставить доказательства голословности обвинений, а также запрашивали данные, не имеющие отношения к предмету рассмотрения.