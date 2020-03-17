Пригожин выиграл на их поле, их фигурами, по их правилам — эксперт

Иск о «вмешательстве» в американские выборы развалился в суде. Сегодня, 17 марта, Минюст США снял обвинения с компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Бизнесмен рассчитывает отсудить у Америки 50 миллиардов долларов за незаконное преследование.

Окружной суд Колумбии решил прекратить разбирательство в отношении «Конкорда», который американские власти обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По версии гособвинителя, руководство «Конкорда» планировало нанести ущерб предвыборной кампании Хиллари Клинтон и способствовать победе действующего президента США Дональда Трампа.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о вмешательстве несколько лет, так и не смог подтвердить подозрения о связях Трампа с правительством России. «Расследование», кстати, обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. Прокурору пришлось извиниться перед американцами и подать в отставку.

Многие правозащитники отметили блестящую работу адвокатов «Конкорда», которым удалось найти огромное количество ошибок в обвинениях, предъявленных компании. Восхищена работой, проделанной «Конкордом», и политолог Юлия Стрелкова.

«Евгений Пригожин обыграл американцев на их же поле, их фигурами и по их правилам. Несмотря на изначальную очевидную ангажированность и абсурдность обвинений, Минюст США не оставлял надежды найти хоть какую-то связь между бизнесменом и Трампом, чтобы объявить импичмент последнему. На этом фоне победа Пригожина смотрится еще убедительнее», — считает она.

Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье предупредил, что американская пресса попытается подать развал иска в нужном ей пропагандистском ключе. Однако, напомнил он, ангажированные статьи не отменят того, что «мы выиграли, а они проиграли». Стрелкова с таким мнением согласна.

«Американские СМИ могут говорить и писать все что угодно. Отставка прокурора Мюллера и его полное политическое фиаско красноречивее любых заявлений», — подчеркнула эксперт.

Сам Пригожин заявил, что противостояние между «Конкордом» и правительством США не окончено. Компания готовит ответный иск за незаконное преследование и санкции. Ущерб от действий Вашингтона организация оценивает в 50 миллиардов долларов.